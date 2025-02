Philips-Investoren auf China-Ausblick fokussiert

Philips wird am 19. Februar 2024 seine Geschäftszahlen präsentieren. Das China-Geschäft steht unter Druck und ist für Investoren ein wichtiges Thema.

Philips wird am 19. Februar seine Geschäftszahlen für 2024 präsentieren. Investoren werden die Ausführungen des Managements zum China-Geschäft besonders genau verfolgen. Die Aktie des Medizintechnikkonzerns hat sich zwar von ihren Tiefschlägen erholt, viele Investoren sind aber noch vorsichtig gestimmt. Das wichtige China-Geschäft steht sowohl im Krankenhaus- als auch im Konsumentenbereich massiv unter Druck.

Die Geschäftsentwicklung und die Aussichten im Reich der Mitte werden daher bei der Präsentation der 2024er-Geschäftszahlen im Fokus stehen. Philips hatte im vergangenen Jahr positive Überraschungen erlebt. Insbesondere die Sparte Bildgebung florierte. Der Konzern hat im Januar den Geschäftsbereich Emergency Care, zu dem automatische externe Defibrillatoren und Notfallgeräte gehören, an die US-Investmentfirma Bridgefield Capital verkauft. \US-Präsident Donald Trump kündigte an, gegen alle Länder Zölle zu erlassen, die ihrerseits die Einfuhr von US-Waren mit Zöllen und Mehrwertsteuer belegen. Details sollen in den nächsten Monaten folgen. Die Commerzbank will durch Stellenabbau und den Einsatz von KI 500 Millionen Euro im Jahr sparen. Im Abwehrkampf gegen Unicredit setzt Konzernchefin Bettina Orlopp auf höhere Renditeziele. \Angetrieben von Hoffnungen auf einen Frieden in der Ukraine hat die Dax-Rally am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen. Trotz der Friedenshoffnungen zählten auch Rüstungstitel zu den Gewinnern. Seit zwei Jahren ist Alexander von Maillot de la Treille Vorstandschef von Nestlé Deutschland. Der 53-Jährige hat von Beginn an das Thema Nachhaltigkeit weit oben auf der Agenda platziert. Nun will der polyglotte Manager die Traditionsmarken des weltgrößten Lebensmittelkonzerns stärken. Auch als Antwort auf die verbalen Attacken von Unicredit-CEO Andrea Orcel präsentierte die Commerzbank heute ihre Strategie: Bis 2028 soll die Cost-Income-Ratio auf 50 Prozent gedrückt werden, die Eigenkapitalrendite auf satte 15 Prozent steigen. \Ökonomen fordern vor der Bundestagswahl eine Umkehr in der Finanz- und Wirtschaftspolitik für Wachstum. Angebotsorientierte Reformen sollen Investitionen anregen. Die Staatsquote muss sinken





boersenzeitung / 🏆 76. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

PHILIPS CHINESISCHER MARKT INVESTOREN GESCHÄFTSZAHLEN MEDIZINTECHNIK ZAHLEN WIRTSCHAFT MARKTDYNAMIK

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wall Street Ausblick 17.01.2025 | Aktie von Rivian im FokusMit Blick auf den heutigen US-Handel könnte die Aktie von Rivian (Ticker: RIVN) für heute interessant werden, mit Blick auf den Feiertag am Montag (Martin Luther King Day) und die geschlossenen US-Börsen

Weiterlesen »

DAX-Ausblick: US-Feiertag, Trump-Amtsantritt und Berichtssaison im FokusDer DAX hat am Freitag ein neues Rekordhoch bei 20.924 Zählern verzeichnet. In der neuen Woche könnte er einen Angriff auf die 21.000-Punkte-Marke starten. Dabei stehen mehrere Aspekte im Fokus: Am Montag

Weiterlesen »

Wall Street Ausblick 21.01.2025 | Aktien von Super Micro Computer und DJT im FokusMit Blick auf den heutigen US-Handel schaut es für mich zunächst nach einem eher ruhigen Wochenstart aus, DJT könnte ausgehend von einigen Gedanken, die im gestrigen 'Guten Abend Börse' präsentiert hatte

Weiterlesen »

Wall Street Ausblick 24.01.2025 | Aktie von Twilio im FokusFokus meinerseits im heutigen US-Handel auf Twilio (Ticker: TWLO), eventuell auch auf Nvidia (Ticker: NVDA), wo bei einem Break über die 148 eine Attacke auf die Allzeithochs anstehen könnte. Vollständigen

Weiterlesen »

Wall Street Ausblick 27.01.2025 | Aktie von SMCI und Nasdaq 100 im FokusDer Fokus meinerseits im heutigen US-Handel wird auf dem Nasdaq 100 und auf SMCI liegen. Haupttreiber für die aktuelle Volatilität und das Minus von fast 4% im Nasdaq 100, aber auch die Attacke auf die $30 Marke und das Gap down von fast 10% in SMCI findet sich scheinbar in den Entwicklungen rund um „DeepSeek“.

Weiterlesen »

Wall Street Ausblick 27.01.2025 | Aktie von SMCI und Nasdaq 100 im FokusDer Fokus meinerseits im heutigen US-Handel wird auf dem Nasdaq 100 und eventuell auch auf SMCI liegen. Haupttreiber für die aktuelle Volatilität und das Minus von fast 4% im Nasdaq 100, aber auch die

Weiterlesen »