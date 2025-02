Phillip Island Circuit: Ein Klassiker der Superbike-WM

Der Phillip Island Circuit ist ein legendärer Schauplatz der Superbike-Weltmeisterschaft. Erfahren Sie alles über die Geschichte der Strecke, die Fahrer und die Herausforderungen, die sie bietet.

Traditionell eröffnet die Superbike-Weltmeisterschaft am letzten Februarwochenende auf der Phillip Island Circuit in Australien . Die Strecke ist ein Urgestein im Kalender der Superbike-WM, die vor 37 Jahren gegründet wurde und mit 33 Veranstaltungen auf Phillip Island bestritten wurde. Den ersten Superbike-Lauf auf Phillip Island gewann der Australier Peter Goddard mit einer Yamaha FZR750.

Im vergangenen Jahr feierte Nicolò Bulega (Ducati) als Rookie sensationelle Siege im ersten Lauf, im Superpole-Race und dem zweiten Rennen triumphierte der Kawasaki-Pilot Alex Lowes. Álvaro Bautista (Ducati), der zweifache Superbike-Weltmeister, holte die meisten Siege mit acht Siegen. Jonathan Rea (Yamaha) stand mit 16 Top-3-Ergebnissen am häufigsten auf dem Podium. \Phillip Island behält seine Faszination bis heute bei. Die 4445 Meter lange Rennstrecke im australischen Bundesstaat Victoria mit ihren fünf Rechts- und sieben Linkskurven ist bei den Fahrern extrem beliebt. Der entspannte Flair am Rennwochenende und die fairen Zuschauer tragen ebenfalls zur guten Stimmung bei. Von Januar bis März herrscht in Australien meteorologischer Sommer. Aktuell ist es regnerisch, ab Sonntag wird es freundlicher. Für die letzten Testtage am Montag und Dienstag nächster Woche ist ein lockerer Wolken-Sonne-Mix bei Höchsttemperaturen um 20 Grad Celsius vorhergesagt. Für das Rennwochenende ist bisher Sonnenschein mit bis zu 26 Grad angekündigt. \Das offizielle Programm für den Saisonauftakt beginnt am Donnerstag mit den medizinischen Untersuchungen der Fahrer sowie den technischen und administrativen Abnahmen. Am Nachmittag wird auf der Rennstrecke das obligatorische Gruppenfoto beider Serien geschossen. Die Nähe zum Meer bedeutet, dass sich das Wetter schnell ändern kann. Die wechselnd starken Windböen aus der Küste und die unberechenbaren Wetterumschwünge sorgen mitunter für unangenehme Überraschungen. Auch die Gefahr durch Kollision mit Möwen, die den Weg der Superbike-Piloten kreuzen, darf nicht unterschätzt werden. In einigen der schnellen Kurven müssen die Piloten beim Herausbeschleunigen wohldosiert Gas geben, um zu starke Durchdrehungen oder ein aufsteigendes Vorderrad zu vermeiden. Das Layout der Strecke stellt eine Herausforderung für die Reifenhersteller Pirelli dar. Hauptsächlich wird die linke Reifenflanke auf dem High-Speed-Kurs stark beansprucht. Aus diesem Grund wurde frühzeitig entschieden, dass es in den langen Rennen einen verpflichtenden Boxenstopp geben wird. Ein Schlüsselpunkt der Strecke ist die letzte Kurve, wenn auf die 835 m lange Gerade herausbeschleunigt wird





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Superbike-WM Phillip Island Circuit Motorradrennen Motorsport Australien

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pflicht-Boxenstopps beim Superbike-Saisonauftakt auf Phillip IslandDie Superbike-Weltmeisterschaft startet 2025 mit Pflicht-Boxenstopps aufPhillip Island. Die Serien-Promoter Dorna und der Motorrad-Weltverband FIM haben diese Maßnahme aus Sicherheitsgründen ergriffen. Die Rennstrecke auf Phillip Island ist bekannt für ihre vielen Vollgaskurven und das schnelle Wechseln des Wetters, was die Gefahr eines Reifenschadens erhöht.

Weiterlesen »

Phillip Island: Letzter Test und erstes Rennen der Superbike-WM 2025Vor dem Superbike-Auftakt in Australien findet auf Phillip Island der offizielle Dorna-Test statt. Teams bereiten sich auf die Saison mit Tests und Feinabstimmungen vor. Der Test dient zur Vorbereitung auf das erste Rennwochenende und zur Reifenoptimierung auf der anspruchsvollen Strecke.

Weiterlesen »

Phillip Island: Márquez siegt, Viñales stürztMarc Márquez (Honda) feierte auf Phillip Island seinen 55. MotoGP-Sieg. Drama für Maverick Viñales, der im Kampf um den Sieg in der letzten Runde stürzte. So stand neben Cal Crutchlow auch Jack Miller auf dem Podium.

Weiterlesen »

Trennungsrate bei Brillenpinguinen auf Phillip Island beunruhigt ExpertenEine neue Studie zeigt eine alarmierende Zunahme der Trennungsrate bei Brillenpinguinen auf Phillip Island in Australien. Die Forschungsergebnisse deuten auf potenzielle Gefahren für die Gesundheit der Pinguinpopulation und das Ökosystem hin.

Weiterlesen »

Phillip Island: Anthony West für Karel AbrahamDer zweifache GP-Sieger Anthony West (34) war nach dem San Marino-GP vom katarischen Team QMMF entlassen worden. Nun erhält der Australier die Chance, seinen Heim-GP auf einer MotoGP-Maschine zu bestreiten.

Weiterlesen »

Wer beim Supersport-Test auf Phillip Island dabei istIn weniger als einer Woche beginnt auf Phillip Island die Supersport-WM 2025. Welche 27 Teilnehmer sich am Montag und Dienstag beim vorgelagerten Test auf den ersten Schlagabtausch vorbereiten.

Weiterlesen »