Eishockey-Nationalspieler Phillip Sinn verlässt den EHC Red Bull München und wechselt in die nordamerikanische NHL zu den San Jose Sharks.

Eishockey -Nationalspieler Phillip Sinn wechselt in die NHL zu den San Jose Sharks . Der 22-jährige Verteidiger verlässt den EHC Red Bull München und erhält einen Einstiegsvertrag über zwei Jahre bei der aufstrebenden Franchise aus Kalifornien.

Sinn hatte in der vergangenen Saison 46 Spiele für die Münchner in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absolviert und kam bei der WM in der Schweiz zu fünf Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft. Der neue Verein ist ein wichtiger Schritt in Sinns Karriere, da er bei den Sharks unter anderem das kanadische Toptalent Macklin Celebrini spielt. Der Deutsche Hasso Plattner, der das IT-Unternehmen SAP mitbegründet hat, ist Mitbesitzer des Klubs.

General Manager Mike Grier bezeichnet Phillip Sinn als jungen Verteidiger, der bereits Erfahrung im Eishockey auf hohem Niveau gesammelt hat und bei internationalen Turnieren gegen einige der besten Spieler der Welt gespielt hat. Der Wechsel nach Nordamerika ist für Sinn ein Traum, der sich jetzt ermöglicht. Die Red Bull Eishockey Organisation ist stolz, dass sie Sinn auf dem Weg zu diesem Traum über die Red Bull Eishockey Akademie, Red Bull Salzburg und Red Bull München begleitet und gefördert hat.

Sinn war im Sommer 2025 nach München gewechselt, zuvor hatte er beim EC Red Bull Salzburg gespielt. Der 22-jährige Verteidiger ist unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der ihm bis hierhin geholfen hat. Der neue Verein ist ein wichtiger Schritt in Sinns Karriere, da er bei den Sharks eine Chance hat, sich weiterzuentwickeln und Erfahrungen im professionellen Eishockey zu sammeln





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Phillip Sinn EHC Red Bull München San Jose Sharks NHL Eishockey

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Ergibt wirklich keinen Sinn”: Amazon-Chef Bezos verlangt, dass Geringverdiener keine Einkommenssteuer zahlenAmazon-Gründer Jeff Bezos äußerste sich kürzlich zu der Besteuerung von Niedrigverdienern. Seiner Meinung nach sollten diese keine Einkommenssteuer zahlen.

Read more »

+++ 11:02 Munz: 'Oreschnik-Einsatz macht nur mit Atomsprengköpfen Sinn' +++Ukraine-Krieg im Liveticker

Read more »

Horst Seehofer und Gregor Gysi über den Sinn und Unsinn von Brandmauerndata-manual=titleGregor Gysi und Horst Seehofer haben auf entgegengesetzten Seiten Politik gemacht. Im Interview sprechen sie über die anstehenden Landtagswahlen im Osten – und eine Herzenssache, die sie verbindet. data-manual=googleTeaserText

Read more »

„Ergibt wirklich keinen Sinn”: Amazon-Chef Bezos will, dass Geringverdiener keine Einkommenssteuer zahlenAmazon-Gründer Jeff Bezos äußerste sich kürzlich zu der Besteuerung von Niedrigverdienern. Seiner Meinung nach sollten diese keine Einkommenssteuer zahlen.

Read more »