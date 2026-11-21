Das Philo.live! Festival in Berlin thematisiert die Krise des Männlichkeitsbildes und die Glaubwürdigkeit digitaler Quellen. Erfahren Sie mehr über die prominenten Gäste und Programmhöhepunkte.

Das einzige Philosophie - Festival der Hauptstadt, Philo.live!, verwandelt das lange Wochenende in eine intensive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Kernfragen. Die Organisatoren laden dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und sich der Weisheit zu widmen, die weit über bloßes Faktenwissen hinausgeht. Im Zentrum stehen dabei aktuelle Krisenerscheinungen, die digitale Informationslandschaft und die Neubesinnung auf kulturelle Institutionen in Berlin.

Krise des Männlichkeitsbildes und philosophische Debatte

Einer der Schwerpunkte der Veranstaltung ist die Frage, ob und inwiefern Mannsein derzeit als Problem wahrgenommen wird. Die Autoren Hendrik Bolz und Sara Rukaj diskutieren an diesem Wochenende über den Wandel der männlichen Charakterzüge. Früher wurden Eigenschaften wie Stärke, Entscheidungskraft und Selbstbewusstsein unangefochten als positives Signal für Führung interpretiert. Heute hingegen werden diese selben Merkmale zunehmend als schädlich und kontraproduktiv für den gesellschaftlichen Zusammenhalt beschrieben. Der Dialog zwischen Bolz und Rukaj findet sonntags um elf Uhr statt.

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Festival-Leiterin Rieke Brendel betont, dass das Festival bewusst dem Rebellischen, Widerständigen und allem, was vom Gängigen abweicht, eine Plattform bietet. Nur durch diese Abweichung von der Norm könnten neue Wege aus vermeintlichen Sachzwängen und gesellschaftlichen Sackgassen freigelegt werden. Die Kuratorin setzt darauf, dass kontroverse Diskussionen notwendig sind, um starre Strukturen aufzubrechen und neue Perspektiven für das kollektive Denken zu erschließen.

Neben der gender-spezifischen Debatte behandelt das Programm weitere brisante Themen des Liberalismus. Diskutiert wird unter anderem über den umkämpften Begriff des Faschismus, die Rolle der Klasse und die Natur des Glücks. Auch der Streit um Israel und Gaza sowie dessen Auswirkungen auf das deutsche Selbstverständnis finden Eingang in die Programmgestaltung. Zu den weiteren prominenten Teilnehmern zählen Thea Dorn, Nele Pollatschek, Wolfgang Kubicki, Julian Nida-Rümelin und Ilko-Sascha Kowalczuk, die in acht weiteren Bühnengesprächen ihre Positionen darlegen.

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Digitale Glaubwürdigkeit und Theater im Komödienhaus

Ein zentrales philosophisches Dilemma betrifft die Wahrheit im Internet. Die Komödie am Kurfürstendamm stellt im Ernst-Reuter-Saal die rhetorische Frage, ob man alles glauben soll, was man online findet. Das Stück spielt um die Figuren Debbie und Peter, die das Familienchaos hinter sich lassen. Auf einer Kreuzfahrt treffen sie auf Elsa, eine amerikanische Witwe, mit der sie Adressen austauschen. Diese Verwandlung der Teenager in Bilderbuchkinder hat einen dunklen Hintergrund, da Elsa J. Krakowski als Serienmörderin enttarnt wird, wie Google es dokumentiert.

Dieses drama-comedy Element steht im Kontrast zur reinen Philosophie, zeigt aber die Verwobenheit von Alltag, Moral und digitaler Manipulation. Während Philo.live! die theoretische Ebene bedient, bietet das Komödienhaus mit Marion Kracht in "Eine Mords-Freundin" eine profanere Unterhaltung. Besucher können so am Wochenende zwischen hohen philosophischen Debatten und klassischer Musik sowie unterhaltsamen Bühnenprogrammen wählen.

House of Jazz: Innovation für Kinder mit ADHS

Parallel zum Festgeschehen widmet sich das Berliner House of Jazz, das im ehemaligen Kino L'Aiglon am Kurt-Schumacher-Damm angesiedelt ist, der musikalischen Vermittlung für Kinder und junges Publikum. Die Stadt Berlin hat die Mittel für die Grundsanierung des Gebäudes bereits freigegeben. Der Bund wartet noch die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie ab, bevor er Mittel für den Innenausbau bewilligt. Bis dahin tourt das Projekt durch die Stadt, um seine Visionen vorzustellen.

Ein innovatives Format trägt den Titel "Auch das noch! Ein Konzert improvisierter Musik für Kinder - mit Kindern". Unter der Leitung der Saxofonistin, Musikpädagogin und Professorin Ulrike Schwarz steht dabei ein spezielles Publikum im Fokus: Menschen, insbesondere Kinder und Jugendliche, mit ADHS. Schwarz vertritt die These, dass die für ADHS typische breit gestreute und ungerichtete Aufmerksamkeit beim Improvisieren eine hervorragende Voraussetzung für Kreativität und Konnektivität ist. Die Ergebnisse dieses Workshops können am Sonntag erlebbar gemacht werden.

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Abschied des PalaisPopulaire und kulturelle Bildung

Zum Jahresende verabschieden sich das PalaisPopulaire und die Deutsche Bank von ihrer langjährigen Kunstförderung im Prinzessinnenpalais unter den Linden. Mit dem Wochenende "MerciPalais" wird Adieu gesagt. Das Programm umfasst Talks, Musik und Begegnungen, die die Zukunft der Kunstmetropole Berlin beleuchten. Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins "Monopol", moderiert zwei Diskussionen über Chancen und Herausforderungen in der Kunstförderung.

Zudem bietet das Haus für Poesie eine Brücke zur Ausstellung "Moving Clouds" der Künstlerin Lucia Tallová, die bis zum vierten Januar 2027 zu sehen ist. Drag Queen Cali Harburg führt am Samstag durch die Ausstellung, während das Open Studio kreative Angebote für Familien bereitstellt. Im Museumsshop gibt es Sonderverkäufe, und ein Glücksrad erwartet kleine Überraschungen. Parallel dazu reflektiert die Pop-Künstlerin Jasmin Stocker ihre Karriere im Spannungsfeld zwischen bürgerlichen schwäbischen Verhältnissen und der schnelllebigen Social-Media-Ära.