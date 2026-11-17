Peter Schuhmann verliert 10.300 Euro durch Phishing. Seine Bank lehnt Erstattung wegen grober Fahrlässigkeit ab. Experten und ein EuGH-Urteil vom 15. Oktober 2026 zeigen neue Rechtslage.

Der Fall von Peter Schuhmann aus Bayern verdeutlicht die wachsende Gefahr professioneller Cyberangriffe im Bankensektor. Schuhmann erhielt eine E-Mail, die er anfänglich für eine offizielle Kommunikation seiner Bank hielt. In dieser Nachricht wurde er aufgefordert, seine persönlichen Daten zu aktualisieren. Der Nachricht lag ein QR-Code bei, dem Schuhmann vertrauensvoll folgte. Auf der daraufhin geladenen Seite gab er seine Zugangsdaten ein. Kurz darauf waren exakt 10.300 Euro von seinem Konto abgeflossen. Für ihn war die Authentizität der Nachricht unerschütterlich. Er gab an, dass er keinerlei Verdacht geschöpft habe.

Rechtliche Umstrittenheit der groben Fahrlässigkeit

Die verantwortliche Bank verweigert die Erstattung des entwendeten Geldes. Sie begründet dies mit der Behauptung, Schuhmann habe grobe Fahrlässigkeit an den Tag gelegt. Die Rechtsexpertin Nuriye Yildirim vertritt Peter Schuhmann und hält diese Einordnung für problematisch. Sie argumentiert, dass Betrugsversuche heute so professionell gestaltet sind, dass sie für normale Kunden kaum noch erkennbar sind. Auch der Einsatz Künstlicher Intelligenz spielt dabei eine zunehmende Rolle. Yildirim vertritt die Auffassung, dass kein grob fahrlässiges Verhalten des Bankkunden vorliegen kann. Dies widerspricht der direkten Ansicht der kreditgebenden Stelle.

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Statistische Beweislage der Verbraucherorganisationen

Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband bezweifelt die pauschale Annahme, Opfer von Phishing-Angriffen handelten grundsätzlich fahrlässig. Eine interne Untersuchung des Verbands kam zu dem Ergebnis, dass selbst aufmerksame Verbraucher Betrugsversuche oft nicht zuverlässig von echter Bankkommunikation unterscheiden konnten. Dorothea Mohn vom Verbraucherzentrale Bundesverband stellt fest, dass es extrem schwierig sei, sich als Verbraucher hier sicher vor Betrug zu schützen. Sie äußert die These, dass es jedem von uns passieren könne, auf solche Methoden hereinzufallen. Diese Einschätzung unterstreicht die komplexe Lage für betroffene Kunden.

Automatisierung der kriminellen Datenverarbeitung

Im Darknet werden große Mengen gestohlener Bankdaten gehandelt. Nach Einschätzung des IT-Sicherheitsexperten Benjamin Mejri spielt Künstliche Intelligenz bei deren Verarbeitung eine zentrale Funktion. Gestohlene Datensätze könnten durch KI automatisiert überprüft und ergänzt werden. Dies dient der Vorbereitung weiterer Angriffe auf Finanzinstitute und Kunden. Aufgaben, die früher viel Zeit und Personal erforderten, lassen sich dadurch weitgehend automatisieren. Dies erhöht die Effizienz und Geschwindigkeit der kriminellen Akteure erheblich.

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Kybernetischer Wettlauf zwischen Angreifern und Banken

Der Konflikt beschränkt sich nicht nur auf Bankkunden. Oliver Keizers, Deutschlandchef des IT-Sicherheitsunternehmens Horizon3, beschreibt die Situation als einen Wettlauf um die Schwachstellen. Sein Unternehmen setzt KI selbst ein, um Banken zu schützen. Die Systeme sollen Sicherheitslücken mit automatisierten Angriffen aufspüren, bevor Kriminelle sie entdecken können. KI-Systeme können permanent nach offenen Zugängen suchen. Finden sie eine Schwachstelle, können weitere Werkzeuge den Angriff selbstständig fortführen und Informationen zusammentragen. Dieser Prozess dient der proaktiven Gefahrenabwehr im Finanzsektor.

Einschätzung der Finanzbranche und zukünftige Urteile

Keizers sieht in KI-gestützten Cyberangriffen ein wachsendes Risiko für den Finanzsektor. Sie forderte die von ihr überwachten Institute deshalb auf, Maßnahmen gegen die gestiegenen Risiken zu ergreifen. Welche Vorkehrungen die Banken konkret getroffen haben, ist öffentlich nicht bekannt. Die Deutsche Kreditwirtschaft hält es für unwahrscheinlich, dass ein Cyberangriff allein dazu führen würde, dass die Bank Gelder der Kunden nicht zurückzahlen kann. Angriffe zielten eher darauf ab, deren Betrieb zu stören. Für betroffene Bankkunden bleibt die Frage der Haftung zentral. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 15. Oktober 2026 könnte Auswirkungen auf solche Fälle haben. Danach darf ein Zahlungsdienstleister die Erstattung nicht allein wegen grober Fahrlässigkeit verweigern. Peter Schuhmann kämpft weiterhin um seine 10.300 Euro. Die Bank antwortet mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht.