Phoenix Hagen kehrt in die Bundesliga zurück - Wildcard-Debatte für Braunschweig

Phoenix Hagen sichert sich mit einem 85:65-Sieg im entscheidenden fünften Spiel der Halbfinalserie gegen die Eisbären Bremerhaven den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. Gleichzeitig könnte Bundesliga-Absteiger Braunschweig über eine Wildcard den Klassenerhalt schaffen.

Die Basketball -Welt steht Kopf: Phoenix Hagen hat den Aufstieg in die Basketball - Bundesliga perfekt gemacht. Mit einem überzeugenden 85:65-Erfolg im alles entscheidenden fünften Spiel der Halbfinalserie gegen die Eisbären Bremerhaven sicherte sich das Team von Trainer Chris Harris den Sieg in der Serie mit 3:2 und damit die Rückkehr ins Oberhaus.

Die Hagener, die bereits die Hauptrunde der 2. Bundesliga dominiert hatten, setzten sich im Duell mit den Eisbären nach fünf hart umkämpften Partien durch und stehen nun im Finale um die Meisterschaft der zweiten Liga. Dort treffen sie auf die Kirchheim Knights, die sich bereits am Samstag für die Endrunde qualifiziert hatten.

Allerdings sind die Ritter aufgrund einer fehlenden BBL-Lizenz nicht aufstiegsberechtigt. Diese Konstellation eröffnet überraschende Perspektiven für einen anderen Verein: die Basketball Löwen Braunschweig. Das Team, bei dem NBA-Star und Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder Hauptgesellschafter ist, beendete die Saison in der Bundesliga auf Platz 17 und wäre damit sportlich abgestiegen. Durch die mögliche Vergabe einer Wildcard könnten die Braunschweiger jedoch den Klassenerhalt über die Hintertür schaffen.

Dafür müssten sie eine Gebühr von rund 800.000 Euro entrichten. Zunächst muss jedoch die Gesellschafterversammlung der BBL GmbH entscheiden, ob überhaupt eine Wildcard vergeben wird. Diese Entscheidung gilt als wahrscheinlich. Braunschweigs Geschäftsführer Nils Mittmann betonte gegenüber der Braunschweiger Zeitung: "Das Teilnahmerecht an der BBL hat einen hohen Wert, während der Abstieg unkalkulierbare Risiken mit sich bringt.

" Phoenix Hagen steht damit nach einem turbulenten Jahrzehnt wieder an der Schwelle zur ersten Liga. Der Traditionsverein hatte zuletzt in der Saison 2016/2017 in der Bundesliga gespielt, musste damals aber nach einem Insolvenzantrag im Oktober 2016 die Lizenz abgeben und wurde vom Liga-Verrat disqualifiziert. Der sportliche Abstieg folgte. In den daraufhin folgenden Jahren stabilisierte sich der Club finanziell und arbeitete sich Schritt für Schritt zurück ins gesicherte Fahrwasser.

Nach knapp zehn Jahren im Unterhaus ist die Rückkehr in die Bundesliga nun Wirklichkeit geworden. Im entscheidenden fünften Halbfinalspiel gegen Bremerhaven präsentierte sich der Aufsteiger in bestehender Form und feierte einen deutlichen Erfolg, der die Fans in Hagen in kollektiven Jubel ausbrechen ließ. Parallel dazu bleibt die Entscheidung über die Zukunft der Braunschweiger Löwen spannend - eine Wildcard könnte das Gesicht der Bundesliga in der kommenden Saison maßgeblich prägen





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