Phototoxie: Die Gefahr, die Sie im Garten übersehen

Phototoxie ist ein Phänomen, bei dem bestimmte Pflanzen durch Sonnenlicht giftig werden. Viele Gartenpflanzen enthalten chemische Substanzen, die normalerweise nicht oder nur schwach giftig sind. Wenn diese Pflanzen durch UV-Strahlung umgewandelt werden, können sie Rötungen, Juckreiz und Bläschen verursachen.

Wenn Sie im Garten arbeiten und plötzlich juckende Arme oder Hände bekommen, denken Sie zunächst an Brennnesseln. Doch es gibt auch Pflanzen, die ganz unscheinbar wirken und trotzdem Probleme machen.

Dahinter steckt ein Phänomen namens Phototoxie. Viele Gartenpflanzen enthalten chemische Substanzen, die normalerweise nicht oder nur schwach giftig sind. In der Regel passiert bei Berührung nichts. Die Haut bleibt ruhig.

Scheint jedoch nach dem Kontakt die Sonne auf die betroffene Stelle, ändert sich das. Durch UV-Strahlung, insbesondere UVA oder UVB, werden die Pflanzenstoffe umgewandelt. Stoffe wie Furocumarine oder Hypericin setzen chemische Prozesse in Gang oder es werden neue Verbindungen freigesetzt. Die Folge: Die Haut reagiert.

Die ausgelösten Stoffe können Rötungen, Juckreiz und Bläschen verursachen. Fachleute sprechen von einer Phytophotodermatitis. Umgangssprachlich heißt sie auch Wiesengräserdermatitis. Wer eine solche Pflanze berührt hat, sollte die betroffene Stelle gründlich mit Wasser waschen.

Außerdem empfiehlt es sich, in den nächsten zwei bis drei Tagen die Sonne zu meiden. Lange Kleidung kann schützen. Typisch: Die Reaktion zeigt sich nicht sofort. Oft dauert es einige Stunden.

Nach zwei bis drei Tagen ist der Ausschlag am stärksten. Kratzen sollte man auf keinen Fall. Besser ist es, die Haut zu kühlen und eine Feuchtigkeitscreme aufzutragen. Nach zwei Wochen verschwinden Rötungen und Blasen in der Regel wieder.

Ein Arzt sollte aufgesucht werden, wenn größere Hautareale oder kleine Kinder betroffen sind





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