Photovoltaik ohne Anfangsinvestition: Wie Eigenheimbesitzer trotz knapper Kassen ihre Stromkosten senken

Steigende Strompreise und hohe Investitionen in Sanierungen belasten viele Eigenheimbesitzer. Die SunSpace Solar GmbH bietet eine Lösung: Photovoltaikanlagen ohne Anzahlung. Kundenbeispiele zeigen, wie Stromkosten halbiert und Planbarkeit gewonnen werden kann.

Bremen (ots) - Steigende Strompreise, hohe Investitionen und knappe finanzielle Spielräume: Diese Situation kennen viele Eigenheimbesitzer in Deutschland nur allzu gut. Nach dem Kauf eines Hauses, einer Sanierung oder dem Umstieg auf eine neue Heizung fehlt oft das nötige Kapital für eine Photovoltaik anlage.

Der Wunsch nach niedrigeren und planbaren Energiekosten bleibt dennoch bestehen. Wie also kann der Schritt zur eigenen Stromerzeugung gelingen, ohne erneut eine hohe Einmalzahlung leisten zu müssen? Lange Zeit galt die Energieversorgung für viele Hauseigentümer als verlässlich: Der monatliche Abschlag wurde gezahlt, und damit war die Sache erledigt. Dieses Bild hat sich jedoch deutlich gewandelt.

Besonders Haushalte mit einer Wärmepumpe spüren, dass sich die früheren Heizkosten nun in deutlich höheren Stromkosten niederschlagen. Wer zudem viel Geld in den Hauskauf, eine Renovierung oder den Austausch der Heizung investiert hat, steht schnell vor einem Dilemma: Eine Solaranlage wäre sinnvoll, doch eine hohe Anfangsinvestition ist kaum zu stemmen. Hinzu kommt, dass die Strompreise weiter steigen, die Abschläge sich ständig ändern und eine langfristige Planung nahezu unmöglich wird.

Gerade bei älteren Eigenheimbesitzern wächst zudem die Sorge, ob sich eine Photovoltaikanlage überhaupt noch lohnt. Marcel Harms von der SunSpace Solar GmbH erklärt: Wer nach einer größeren Modernisierung keine hohe Anfangszahlung mehr leisten kann oder möchte, findet im klassischen Photovoltaikmarkt kaum passende Angebote. Das sei kein Wunder, denn dieser Markt spreche vor allem Kunden mit einem hohen Eigenkapital an.

Silvan Bösche ergänzt: Der effektivste Weg für Eigenheimbesitzer sei nicht der Kauf einer Solaranlage um jeden Preis, sondern eine finanzierbare Energielösung, die den bisherigen Stromabschlag durch eine planbarere und günstigere Alternative ersetzt. Genau hier setzt die SunSpace Solar GmbH an. Das Unternehmen richtet sich an Eigenheimbesitzer in Deutschland, die ihre Stromkosten senken und unabhängiger von klassischen Energieversorgern werden möchten, ohne dafür eine hohe Anfangsinvestition tätigen zu müssen.

Im Mittelpunkt steht nicht nur die Dachanlage, sondern ein stimmiges Energiesystem: Photovoltaikanlage, Speicher, Wechselrichter, App-Anbindung, gegebenenfalls eine Wärmepumpe sowie eine intelligente Steuerung und ein passender Tarif. Wie diese Lösung in der Praxis aussehen kann und welche Erfahrungen Kunden mit der SunSpace Solar GmbH gemacht haben, zeigen drei Beispiele. Jürgen Wehkamp: Strompreis in wenigen Wochen halbiert. Zu den besonders anschaulichen Erfahrungen mit der SunSpace Solar GmbH gehört der Fall von Jürgen Wehkamp.

Im Zuge einer Renovierung baute er seine Ölheizung aus und stellte auf erneuerbare Energien um. Die Luftwärmepumpe war für ihn der richtige Schritt, doch mit ihr stieg auch die Stromrechnung deutlich. Gleichzeitig erhöhte sein Stromanbieter innerhalb eines Jahres mehrfach die Preise. Für Jürgen Wehkamp wurde genau das zur Belastung: hohe Abschläge, keine Planungssicherheit, keine Kontrolle.

Nach der Investition in die Wärmepumpe war zudem kaum noch freies Kapital vorhanden. Eine klassische Photovoltaikanlage schien damit zunächst nicht erreichbar. Bei der SunSpace Solar GmbH fand er schließlich eine Lösung ohne Anzahlung und ohne Vorkasse. Für ihn war wichtig, Solarplatten, Speicher, Wechselrichter und Montage aus einer Hand zu erhalten.

Ebenso legte er Wert darauf, dass die Anlage auf seinem Biberschwanzdach sauber und lückenlos montiert wird und dass deutsche Produkte eingesetzt werden. Die Planung per Videocall beschreibt Jürgen Wehkamp als einfach und angenehm, die Montage als reibungslos. Heute nutzt er die App der SunSpace Solar GmbH, um Stromproduktion, Verbrauch und Einspeisung im Blick zu behalten. Zusätzlich notiert er monatlich den Zählerstand, um die finanzielle Entwicklung genau nachzuvollziehen.

Das Ergebnis ist klar: Innerhalb von knapp zehn Wochen konnte er seinen Strompreis halbieren. Axel Pfeiffer: Aus Skepsis wird Planbarkeit. Auch Axel Pfeiffer steht für eine typische Ausgangslage vieler Eigentümer. Der seit 27 Jahren in einer Reha-Klinik tätige Physiotherapeut wollte zunächst nichts mit Photovoltaik zu tun haben.

Seine Zweifel waren nachvollziehbar: Lohnt sich eine solche Anlage in seinem Alter überhaupt noch? Rechnet sich das bei einem rund 60 Jahre alten Haus? Und wird er lange genug dort wohnen, damit sich die Investition auszahlt? Schwankende Strompreise empfand Axel Pfeiffer als nervenaufreibend.

Gespräche mit Freunden und Bekannten über große Preisunterschiede gaben schließlich den Anstoß, das Thema neu zu bewerten. Erst bei der SunSpace Solar GmbH wurde die Lösung für ihn aber wirtschaftlich greifbar. So konnte er eine Photovoltaikanlage installieren lassen, ohne eigenes Kapital einzusetzen und ohne Anzahlung zu leisten. Besonders positiv hebt Axel Pfeiffer die Online-Konfiguration hervor.

Die Auswahlmöglichkeiten wurden verständlich erklärt, sein Dach wurde vorab mit einer Drohne fotografiert, der gesamte Ablauf war für ihn gut organisiert. Von der Beratung bis zur fertigen Anlage vergingen letztendlich weniger als vier Wochen. Die Montage erfolgte termingerecht, und seitdem produziert die Anlage zuverlässig Strom. Axel Pfeiffer schätzt vor allem die neue Planbarkeit: Er weiß nun, wie viel Strom er selbst erzeugt und wie viel er aus dem Netz bezieht.

Die monatlichen Abschläge sind deutlich gesunken, und er fühlt sich unabhängiger von den Preissprüngen der großen Energieversorger. Die Bedienung der App ist für ihn einfach und hilft ihm, den Überblick zu behalten. Insgesamt ist er froh, dass er sich doch noch für Photovoltaik entschieden hat, denn die Skepsis ist einer positiven Überraschung gewichen. Ein drittes Kundenbeispiel zeigt, dass auch bei besonderen Dachgegebenheiten eine Lösung gefunden werden kann.

Die SunSpace Solar GmbH plant die Anlagen individuell, sodass auch schräge Dächer, Gauben oder Denkmalschutzauflagen bewältigt werden können. Die Kunden berichten von einer unkomplizierten Abwicklung und der Möglichkeit, die Anlage bequem per App zu steuern. Durch die Kombination von Speicher und intelligentem Energiemanagement kann der Eigenverbrauch maximiert werden. Überschüssiger Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist, wofür es eine Vergütung gibt.

Die monatliche Rate für die Solaranlage ist dabei oft niedriger als der vorherige Stromabschlag, sodass die Kunden sofort von finanziellen Vorteilen profitieren. Die SunSpace Solar GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Photovoltaik für viele Haushalte zugänglich zu machen, ohne dass sie dafür ihr Erspartes aufbrauchen müssen. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Die Beratung erfolgt online, die Installation durch zertifizierte Fachbetriebe.

Die verwendeten Komponenten stammen überwiegend aus deutscher Produktion, was für viele Kunden ein wichtiges Kriterium ist. Nach der Installation steht ein Kundenservice zur Verfügung, der bei Fragen oder Problemen weiterhilft. Die positive Resonanz der Kunden zeigt, dass das Modell aufgeht: Immer mehr Eigenheimbesitzer nutzen die Möglichkeit, ohne hohe Anfangsinvestition in die Solarenergie einzusteigen. Angesichts steigender Strompreise und unsicherer Energiemärkte ist dies ein attraktiver Weg, die eigene Energieversorgung in die Hand zu nehmen.

Die SunSpace Solar GmbH plant, ihr Angebot weiter auszubauen und noch mehr Haushalten den Zugang zu erneuerbaren Energien zu ermöglichen. Damit leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Energiewende und hilft, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Die Zukunft der Energieversorgung liegt in der Dezentralisierung, und Photovoltaikanlagen auf privaten Dächern sind ein wichtiger Baustein. SunSpace zeigt, dass dies auch ohne finanzielle Hürden möglich ist





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