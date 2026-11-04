Hongsheng Zhang von der Universität Jinan beweist mathematisch, dass Zeitreisen nur vorwärts möglich sind. Metin Tolan erläutert die relativistischen Effekte der Zeitdilatation für Reisende.

Der chinesische Physiker Hongsheng Zhang von der Universität Jinan hat einen neuen mathematischen Ansatz zur Zeitreise vorgelegt, der die populäre Vorstellung von Rundreisen durch die Zeit fundamental infrage stellt. Seine Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass Zeitreisen, falls sie technisch machbar sein sollten, ausschließlich in eine Richtung stattfinden könnten: vorwärts in die Zukunft. Dieser theoretische Nachweis schließt die Möglichkeit einer Rückkehr in die eigene Vergangenheit unter den untersuchten Bedingungen aus.

Zhangs Drei-Zeilen-Beweis und die Zeit als Einbahnstraße

Hongsheng Zhang nutzt für seinen zentralen Beweis lediglich drei Zeilen Mathematik, um die Komplexität der Zeitreise zu zerlegen. Er beschreibt die Zeit vereinfacht als eine Einbahnstraße, die mit einem Kilometerzähler verglichen werden kann, dessen Wert bei jeder möglichen Reise streng ansteigt. Der Wert dieses Zählers darf niemals auf den Startwert der Reise zurückfallen, was bedeutet, dass eine Zeitreise keine Schleife bilden kann, die zum Ausgangspunkt zurückführt.

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Zhang formuliert das Ergebnis klar: Eine bestimmte Größe muss auf jeder möglichen Reise wachsen, weshalb keine Reise zu ihrem ursprünglichen Ausgangsereignis zurückkehren kann. Dieser mathematische Befund impliziert, dass selbst wenn die Technologie existierte, ein Zurück zur Vergangenheit nicht gestattet wäre. Der Fokus liegt somit ausschließlich auf der单向性 des Zeitaustauschs.

Relativitätstheorie und Metin Tolan zur Zukunftsinvasion

Anders als in den Filmklassikern wie "Zurück in die Zukunft" mit Michael J. Fox oder "Die Zeitmaschine" mit Rod Taylor müsste der Reisende nicht Hunderte von Jahren auf einmal überspringen. Stattdessen verhält sich der Effekt so, dass für den Reisenden weniger Zeit vergeht als für die auf der Erde verbleibende Menschheit. Der deutsche Physikprofessor Metin Tolan, der sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt, stuft Reisen in die Zukunft als theoretisch relativ einfach ein.

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Dieses Phänomen beruht auf Albert Einsteins Relativitätstheorie, die besagt, dass sich die Zeit für Personen, die sich extrem schnell bewegen, langsamer anfühlt als für diejenigen, die stillstehen. Ein Raumschiff, das nahezu mit Lichtgeschwindigkeit durchs All rast, erlebt vergleichsweise wenig Zeit, während auf der Erde Jahrtausende verstreichen. Dieser Effekt wird als Zeitdehnung bezeichnet und hat sich durch hochgenaue Uhren experimentell nachweisen lassen.

Praktische Konsequenzen und unerfüllbare Träume

Für die Insassen eines solchen Raumschiffs würden deutlich weniger Jahre vergehen als auf der Erde, was im Grunde einer Reise in die Zukunft gleichkäme. Kehren sie zurück, würde dort viel mehr Zeit vergangen sein als für sie selbst. Zhangs Rechnung bestätigt jedoch, dass unter den von ihm untersuchten Bedingungen ein Zurück in die eigene Vergangenheit nicht möglich ist. Es gibt demnach kein einfaches Rückfahrticket.

Die Hoffnungen auf eine Rückkehr, um Lottozahlen zu erfahren oder falsche Entscheidungen rückgängig zu machen, bleiben somit ein unerfüllbarer Traum. Stattdessen öffnet sich den Menschen ein Blick in die ferne Zukunft der Menschheit, was philosophische und technische Implikationen für künftige Generationen haben könnte, ohne dass ein Eingreifen in die Vergangenheit erlaubt wäre.