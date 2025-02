Pia Barucki als Jana in 'Der Bergdoktor': Fehlgeburt und Beziehungskrise

In der siebten Folge von 'Der Bergdoktor' spielt Pia Barucki die Patientin Jana, die mit einer Schwangerschaft nach einer Fehlgeburt und Beziehungskrise zu kämpfen hat.

Die siebte Folge von „ Der Bergdoktor “ bringt Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) eine besondere Herausforderung. Neben privaten Problemen muss er sich auch um eine Patientin kümmern, die mit einem schweren Schicksalsschlag zu kämpfen hat. Jana Weiss, gespielt von Pia Barucki , ist schwanger. Doch anstatt Freude empfindet sie eher Verunsicherung. Jana hat nur sechs Monate zuvor eine Fehlgeburt erlitten und kämpft seither mit einer Beziehungskrise .

Die Schauspielerin Pia Barucki ist vielen Zuschauern bekannt. Sie war in verschiedenen TV-Produktionen zu sehen, darunter „SOKO“, „Tatort: Stille Nacht“ und „Frau Jordan stellt gleich“. Vor allem aus der RTL-Krimifilmreihe „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ dürfte sie vielen bekannt sein, in der sie seit 2023 die Hauptrolle der Kommissarin Femke Folkmer spielt. Pia Barucki ist aber nicht nur im Fernsehen erfolgreich. Die Berlinerin hat sich auch als Theater-Schauspielerin einen Namen gemacht und stand von 2006 bis 2020 für zahlreiche Stücke auf der Bühne. Sie war außerdem in einigen Kinofilmen zu sehen, darunter „Mondscheinkinder“ (2006) und „Ein Teil von Mir“ (2009). Die Zuschauer können Pia Barucki in der 7. Folge von „Der Bergdoktor“ am 20. Februar im ZDF oder schon jetzt in der ZDFmediathek sehen





