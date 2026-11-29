Pia Tillmann und Zico Banach werden erneut Eltern. Am ersten Advent teilt das Ehepaar die Nachricht mit einem Video auf Instagram. Zahlreiche Reality-Kollegen gratulieren dem Paar in den Kommentaren.

Pia Tillmann und Zico Banach werden erneut Eltern. Am ersten Advent teilt das Ehepaar die Nachricht mit einem Video auf Instagram. Zahlreiche Reality-Kollegen gratulieren dem Paar in den Kommentaren.

und Zico Banach erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die Realitystars verkünden die Schwangerschaft am ersten Advent mit einem Clip auf Instagram. Darin steht die Familie vor einem Weihnachtsbaum. Tillmanns älterer Sohn Henry trägt dabei einen Pullover mit der Aufschrift „Big Brother“.

Advertisement

Der gemeinsame Sohn Pepe ist zunächst noch als „Little Brother“ zu sehen. Anschließend hält Tillmann einen weiteren Pullover mit der Aufschrift „Big Brother“ vor ihren jüngeren Sohn. Die beiden blicken strahlend in die Kamera und küssen sich. Danach reckt die zweifache Mutter jubelnd einen Arm nach oben.