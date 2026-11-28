Das 25-jährige Ausnahmetalent Lukas Sternath hat bekanntgegeben, sich komplett aus dem Konzertleben zurückzuziehen, um seine körperliche und mentale Gesundheit zu schützen. Der ehemalige Wiener Sängerknabe, der 2022 den 1. Preis beim ARD-Musikwettbewerb gewann, beendet damit seine steil aufstrebende Laufbahn.

Er war das Ausnahmetalent. Jetzt zieht Pianist Lukas Sternath einen Schlussstrich: Er verabschiedet sich komplett aus dem Konzertleben. Der Grund ist bitter. Das Karriere-Ende kommt aus heiterem Himmel!

Pianist Lukas Sternath hört auf. Komplett. Das gab sein Management am Donnerstagnachmittag bekannt.

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Der Grund: seine Gesundheit. Um seine körperliche und mentale Gesundheit zu wahren, muss sich Sternath aus dem Konzertleben verabschieden. Das teilte sein Management auf seiner offiziellen Website mit. Mehr Details nennt die Quelle nicht.