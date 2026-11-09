Pianist von Ovation of the Seas gerettet

Hobbyangler retten Pianisten von Royal Caribbean Schiff vor Santa Catalina Island. Extrem warme Wassertemperatur ermöglichte Überleben des Mannes im Pazifik.

Pianisten und Angler retteten vor der kalifornischen Küste einen Mann aus dem leblosen Treiben des Pazifiks. Die beiden Hobbyfischer Grant Garrett und Sean Norton hatten ihren ursprünglichen Plan für einen Angelausflug aufgegeben, als sie eine Person im Wasser entdeckten. Das Opfer war offenbar vom Kreuzfahrtschiff Ovation of the Seas gestürzt und trieb seit Stunden im Ozean. Die Bergung erfolgte in der Nähe der Insel Santa Catalina, etwa vierzig Kilometer vor Los Angeles.

Rettungsaktion im offenen Ozean

Die beiden Männer reagierten sofort auf den Notruf, der im Bootskreis übertragen wurde. Sie stoppten ihr Fahrzeug und fischten alle Angelruten ein, um den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Grant Garrett und Sean Norton packten den Erschöpften jeweils an einem Arm und zogen ihn an Bord. Der Gerettete war völlig ausgezehrt und befand sich in einem schockartigen Zustand. Sein einziges Wort war ein einfaches Dankeschön an seine Retter.

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Hintergrund des Vorfalls mit Schiff

Das Schiff Ovation of the Seas ist ein Ozeanriese mit einer Länge von 348 Metern und einer Breite von 49 Metern. Es wurde zwischen 2014 und 2016 in der Meyer Werft in Papenburg gebaut. Das Kreuzfahrtschiff bietet Platz für bis zu 4900 Passagiere und befand sich auf einer Route vom Hafen Long Beach nach Ensenada. Die Umstände des Sturzes an Bord sind noch unklar und werden derzeit von der US-Küstenwache untersucht.

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Überleben durch ungewöhnliche Bedingungen

Laut Berichten der CBS trieb der Mann mehr als neun Stunden im Pazifik, bevor die Rettung stattfand. Grant Garrett führte das Überleben des Pianisten auf die außergewöhnlich hohen Wassertemperaturen zurück. Es handelte sich um ein starkes El-Niño-Jahr, bei dem die Wassertemperatur bei 24 Grad Celsius lag. In einem anderen Jahr wäre das Überleben nach zehn Stunden im Wasser unmöglich gewesen.

Ergebnisse der Rettungsmaßnahme

Nach der Bergung gaben Grant Garrett und Sean Norton einen Seenotruf ab, woraufhin ein Boot der Küstenwache eintraf. Der Mann war so erschöpft, dass er keine weiteren Informationen geben konnte. Die offizielle Untersuchung durch die US-Küstenwache soll nun klären, wie der Vorfall genau geschah und warum der Mann von Bord fiel. Die genauen Umstände bleiben vorerst im Unklaren.