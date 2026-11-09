DE
Advertisement
Economy

Pianist von Ovation of the Seas gerettet

BILD#82 in Deutschland
Pianist von Ovation of the Seas gerettet
Ovation Of The Seas · Grant Garrett · Sean Norton
Advertisement

Hobbyangler retten Pianisten von Royal Caribbean Schiff vor Santa Catalina Island. Extrem warme Wassertemperatur ermöglichte Überleben des Mannes im Pazifik.

Pianisten und Angler retteten vor der kalifornischen Küste einen Mann aus dem leblosen Treiben des Pazifiks. Die beiden Hobbyfischer Grant Garrett und Sean Norton hatten ihren ursprünglichen Plan für einen Angelausflug aufgegeben, als sie eine Person im Wasser entdeckten. Das Opfer war offenbar vom Kreuzfahrtschiff Ovation of the Seas gestürzt und trieb seit Stunden im Ozean. Die Bergung erfolgte in der Nähe der Insel Santa Catalina, etwa vierzig Kilometer vor Los Angeles.

Rettungsaktion im offenen Ozean

Die beiden Männer reagierten sofort auf den Notruf, der im Bootskreis übertragen wurde. Sie stoppten ihr Fahrzeug und fischten alle Angelruten ein, um den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Grant Garrett und Sean Norton packten den Erschöpften jeweils an einem Arm und zogen ihn an Bord. Der Gerettete war völlig ausgezehrt und befand sich in einem schockartigen Zustand. Sein einziges Wort war ein einfaches Dankeschön an seine Retter.

Also read5 Jahre Tiefsee-Expertise: Wie Ölveteranen SEAS zum Erfolg führen

Hintergrund des Vorfalls mit Schiff

Das Schiff Ovation of the Seas ist ein Ozeanriese mit einer Länge von 348 Metern und einer Breite von 49 Metern. Es wurde zwischen 2014 und 2016 in der Meyer Werft in Papenburg gebaut. Das Kreuzfahrtschiff bietet Platz für bis zu 4900 Passagiere und befand sich auf einer Route vom Hafen Long Beach nach Ensenada. Die Umstände des Sturzes an Bord sind noch unklar und werden derzeit von der US-Küstenwache untersucht.

Advertisement

Überleben durch ungewöhnliche Bedingungen

Laut Berichten der CBS trieb der Mann mehr als neun Stunden im Pazifik, bevor die Rettung stattfand. Grant Garrett führte das Überleben des Pianisten auf die außergewöhnlich hohen Wassertemperaturen zurück. Es handelte sich um ein starkes El-Niño-Jahr, bei dem die Wassertemperatur bei 24 Grad Celsius lag. In einem anderen Jahr wäre das Überleben nach zehn Stunden im Wasser unmöglich gewesen.

Ergebnisse der Rettungsmaßnahme

Nach der Bergung gaben Grant Garrett und Sean Norton einen Seenotruf ab, woraufhin ein Boot der Küstenwache eintraf. Der Mann war so erschöpft, dass er keine weiteren Informationen geben konnte. Die offizielle Untersuchung durch die US-Küstenwache soll nun klären, wie der Vorfall genau geschah und warum der Mann von Bord fiel. Die genauen Umstände bleiben vorerst im Unklaren.

BILD#82 in Deutschland

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

Advertisement
Ovation Of The Seas Grant Garrett Sean Norton Santa Catalina Island Meyer Werft US-Küstenwache El Niño
Advertisement

More on Economy

See all

Pianist auf Kreuzfahrtschiff nach zehn Stunden im Meer gerettet

Am vergangenen Freitag retteten zwei Freizeitangler einen Pianisten, der von einem Royal Caribbean Kreuzfahrtschiff vor der kalifornischen Küste über Bord gegangen war. Der Mann trieb vermutlich zehn Stunden in den Gewässern von Südkalifornien, bevor er von Sean Norton und Grant Garrett gefunden wurde. Die US-Küstenwache geht von einer Überlebenszeit von neun bis zehn Stunden aus, wobei der Gerettete versuchte, an der Oberfläche zu bleiben. Das Schiff Ovation of the Seas steht im Fokus, während der Betreiber die Privatsphäre des Crewmitglieds wahrt. Experten vermuten, dass die angenehmen Wassertemperaturen aufgrund des El-Niño-Phänomens zum Überleben beigetragen haben.

derspiegel

Neuesten Nachrichten · Deutschland

See all
Up nextPianist auf Kreuzfahrtschiff nach zehn Stunden im Meer gerettet