Piastri, Gasly und Colapinto bestraft: FIA-Entscheidungen beeinflussen WM-Rangliste

Die FIA bestraft Piastri, Gasly und Colapinto nach dem Rennen. Stop-and-Go-Strafen und Zeitstrafen verändern die Ergebnislise. Details zu den Sanktionen.

Die FIA hat im Nachhinein gleich drei Fahrer bestraft, einem vierten zudem eine Geldstrafe auferlegt. Der Australier Oscar Piastri erlitt einen Sturz von Platz 6 auf 13. Der Franzose Pierre Gasly rutschte von Platz 10 auf den letzten Zielrang 17. Die Strafen ändern die Schlusswertung der Veranstaltung entscheidend. Haas-Fahrer Ryo Hirakawa profitierte von den Versetzungen. Er feierte bei seinem Debüt direkt den ersten Punkt.

Piastri und Kollision in Kurve 1

Der erste Fahrer, der nach Rennende bestraft wurde, war Oscar Piastri im McLaren. Er hatte eine Kollision mit Arvid Lindblad verursacht. Der Niederländer fuhr für Racing Bulls. Ihm wurden nachträglich zehn Sekunden aufgebrummt. Die Sportkommissare stellten fest, dass die Kollision hätte vermieden werden können. Piastri hätte nach Kurve 1 weiter nach links ziehen müssen. Selbst wenn dies die Strecke vor Kurve 2 verlassen hätte.

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Für den Australier bedeutete diese Maßnahme den Sturz von Platz 6 auf Platz 13. Die Entscheidung fiel bereits am 17.56 Uhr in der Urteilsbegründung. Die Kommissare urteilten, dass sein Verhalten dem Reglement widersprach. Er nahm die Kontrolle über sein Fahrzeug nicht ausreichend zurück.

Gasly unter Doppel-Gelb bestraft

Der Nächste war Pierre Gasly im Alpine-Fahrzeug. Er hatte seine Geschwindigkeit unter Doppel-Gelb nicht reduziert. Die Rennkommissare stellten um 19.33 Uhr fest, dass sein Verhalten den Regeln widersprach. Fahrer und Teamvertreter behaupteten, die Geschwindigkeit deutlich verringert zu haben. Eine detaillierte Untersuchung der Telemetrie widerlegte dies.

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Daten anderer Fahrzeuge bestätigten die fehlende Verlangsamung. Die Sportkommissare kamen zu dem Schluss, dass die Reduzierung nicht ausreichte. Das Strafmaß war eine Stop-and-Go-Strafe. Dies entspricht dreißig Sekunden auf der Strecke. Dadurch landete der Franzose statt auf Platz 10 auf dem 17. Rang. Es ist der letzte aller Fahrer, die ins Ziel kamen. Zusätzlich gab es zwei Strafpunkte. Es sind seine ersten in den vergangenen zwölf Monaten.

Colapinto und Hirakawa profitieren

Auch sein Teamkollege Franco Colapinto wurde bestraft. Der Argentinier missachtete eine Einfach-Gelb-Flagge. Er kam mit einer Zehn-Sekunden-Strafe und einem Strafpunkt davon. Die Urteilsbegründung folgte um 19.35 Uhr. Eine Untersuchung der Telemetrie und der Onboard-Kamera überzeugte die Kommissare nicht von ausreichender Verlangsamung. Für Colapinto bedeutet die Strafe Platz 15 statt 8.

Weil gleich drei Fahrer aus den Top 10 strafversetzt wurden, kam Haas-Fahrer Ryo Hirakawa zu seinem ersten Punkt. Der 32-Jährige feierte bei seinem Formel-1-Debüt den zehnten Rang. Die Versetzung der Konkurrenten reichte für den Sprung in die Punkteränge. Sein Debüt wurde durch diesen Erfolg historisch bedingt.

George Russell zur Kasse gebeten

Mercedes-Fahrer George Russell erhielt eine Geldstrafe. Die Summe betrug fünftausend Euro. Der Brite hatte die Rennstrecke verlassen. Er nahm nicht an den verpflichtenden Medienrunden teil. Dies verstieß gegen die Pflichten der Teilnehmer. Die FIA hat die Strafen nun finalisiert. Die Versetzungen bleiben in der Wertung bestehen. Die Punkteverteilung der Runde änderte sich durch die Sanktionen grundlegend.