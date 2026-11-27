'Piep-Show', Traumschiff, Birding: Für Schauspieler Pablo Konrad wird Vogelbeobachtung zum zweiten Beruf
In Deutschland leben mehr als 300 Brutvogelarten. Immer mehr Menschen zieht es hinaus, um sie zu beobachten und zu fotografieren. 'Birding' nennt sich dieser Trend, von dem auch der Schauspieler Pablo Konrad gepackt ist. Inzwischen macht er sogar Vogel-Comedy.
Ein Herbstmorgen in Dyksterhusen in Ostfriesland. Dort ist Pablo Konrad unterwegs mit seiner Kamera. Um ihn her: ein paar Vögel und der Wind.
"Die Vögel starten in ihren Tag und machen ihre Vogelsachen. Und ich kann stiller Beobachter sein.
" Das genieße er, so Konrad. Er beobachte,"dass es eine Parallelwelt gibt, die uns in der Regel verborgen bleibt. Das finde ich schon spannend. Das finde ich auch interessant, das für andere Leute sichtbar zu machen.
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