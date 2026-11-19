Pierce Brosnan begrüßt Robert Pattinson als neuen James Bond. Der Ex-007 erinnert an ihre Zusammenarbeit bei Remember Me und gibt wertvolle Ratschläge an seinen Nachfolger.

Pierce Brosnan hat sich öffentlich zu seinem Nachfolger in der Rolle des weltberühmten Geheimagenten geäußert. Der 73-jährige irische Schauspieler, der von 1995 bis 2002 die Figur des James Bond verkörperte, würdigt die jüngste Entscheidung der Produzenten. Er richtet persönliche Worte an Robert Pattinson, der die ikonische Rolle nun übernehmen wird.

Jahrelange Tradition einer legendären Rolle

Pierce Brosnan kennt die Verantwortung, die mit der Lizenz zum Töten verbunden ist. Er selbst spielte den britischen Geheimagenten in vier Filmen: GoldenEye, Der Morgen stirbt nie, Die Welt ist nicht genug und Stirb an einem anderen Tag. Diese Ära endete im Jahr 2002, ehe Daniel Craig die Fackel übernahm. Craig verabschiedete sich nach fünf Filmen mit Keine Zeit zu sterben im Jahr 2021.

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Die Wahl von Robert Pattinson für die neue Ära markiert einen neuen Abschnitt in der Filmgeschichte. Brosnan, der die Figur über sieben Jahre lang definierte, zeigt sich wohlwollend und unterstützt den Übergang. Er anerkennt, dass die Rolle von James Bond weit mehr ist als nur das Tragen eines Anzugs und das Führen einer Pistole. Es geht um eine jahrzehntelange Tradition, die nun in neue Hände übergeht.

Persönliche Verbindung durch Remember Me

Die Beziehung zwischen Brosnan und Pattinson geht über die reine Schauspielerkollegen-Beziehung hinaus. Die beiden darstellenden Künstler lernten sich bereits 2010 persönlich kennen. Bei den Dreharbeiten zum Liebesdrama Remember Me spielten sie Vater und Sohn. Zu diesem Zeitpunkt war Robert Pattinson 23 Jahre alt und Pierce Brosnan 56 Jahre alt.

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Brosnan bezieht sich in seiner Gratulation explizit auf diese gemeinsame Zeit. Er teilt mit, dass er schöne Erinnerungen an die Dreharbeiten zu Remember Me bewahrt. Ihm war eine Freude, mitzuerleben, wie Pattinson ein bemerkenswertes Werk schuf und in seiner Karriere immer erfolgreicher wurde. Diese persönliche Ebene verleiht dem öffentlichen Statement eine besondere Tiefe.

Ratschläge vom alten zum neuen Agenten

Neben der Würdigung der Vergangenheit gibt Brosnan seinem Nachfolger auch praktischen Rat mit auf den Weg. Er ermutigt Robert Pattinson, die Reise zu genießen. Dieser Satz fasst die Haltung zusammen, mit der man in die unbekannten Gewässer der neuen James-Bond-Ära sticht. Es ist eine Botschaft des Vertrauens und der Ermutigung.

Die Übergabe der Rolle von einem Schauspieler zum anderen ist ein zentrales Ereignis in der Filmindustrie. Pierce Brosnan repräsentiert eine vergangene Ära, die von Eleganz und klassischer Spionagethematik geprägt war. Robert Pattinson steht für eine moderne Interpretation, die wahrscheinlich tiefere psychologische Aspekte der Figur erforschen wird. Beide Schauspieler haben durch ihre jeweiligen Interpretationen Spuren in der Popkultur hinterlassen.

Daniel Craig, der die Rolle vor Pattinson innehatte, hat die Figur in den letzten Jahren neu definiert. Seine Darstellung war rau, verletzlich und extrem realistisch. Mit dieser Vorgeschichte blickt die Welt nun gespannt auf die Zukunft. Die Kombination aus der Unterstützung durch die Vorgänger und der aktuellen Auswahl des Studios erzeugt ein hohes Maß an Erwartungshaltung bei den Fans weltweit.