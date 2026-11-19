James-Bond-Stars Pierce Brosnan und George Lazenby unterstützen die Ankündigung von Amazon. Sie heißen Robert Pattinson willkommen und kommentieren Denis Villeneuves Wahl für die 26. Filmrolle.

Die britische Filmindustrie und die internationale Bond-Community stehen Kopf, nachdem Amazon den nächsten Darsteller für die ikonische Rolle des Agenten null sieben sieben vorgestellt hat. Die Entscheidung fiel auf den US-amerikanischen Schauspieler Robert Pattinson, der unter der Regie von Denis Villeneuve die 26. Kinoproduktion der Franchise-reihe übernehmen wird. Diese Bekanntgabe markiert einen fundamentalen Einschnitt in der historischen Tradition der Besetzung, da Pattinson im Vergleich zu seinen Vorgängern deutlich jünger ist und einen anderen Schauspielfokus etablierte. Die Reaktion der ehemaligen Inhaber der Rolle zeigt nun jedoch eine überraschend einhellige Unterstützung, was die Spannungen zwischen traditioneller Erwartungshaltung und moderner Kreativvision abschwächt.

Offizielle Begrüßung durch Pierce Brosnan

Der ehemalige James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan hat sich öffentlich zu Wort gemeldet und Robert Pattinson herzlich in den Kreis der Doppelnull-Agenten aufgenommen. Brosnan nutzte die Gelegenheit, um seine persönliche Verbundenheit mit dem neuen Star hervorzuheben und ihm beste Wünsche für die kommenden Dreharbeiten auszusprechen. In einer öffentlichen Erklärung heißt es, dass er Pattinsons Karriere von nahem verfolgte und seine Entwicklung zu einem bemerkenswerten Künstler beobachtete. Besonders erwähnte Brosnan die gemeinsame Zeit bei den Dreharbeiten zum Film "Remember Me - Lebe den Augenblick", die er als freudige und inspirierende Erfahrung beschreibt. Er betonte, dass es ihm eine Freude war, zuzusehen, wie Pattinson erfolgreich wurde, und lud ihn ein, die bevorstehende Reise in die Welt von Bond intensiv zu genießen.

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Lob von Amazon-Chef Jeff Bezos und Regisseur

Hinter den Kulissen der Besetzungsentscheidung spielte eine enge Zusammenarbeit zwischen der Filmgesellschaft Amazon und dem Regisseur Denis Villeneuve eine zentrale Rolle. Jeff Bezos, der Chef von Amazon, erklärte auf dem Event "Semafor's Silicon Valley & The World", dass es anfangs durchaus Zweifel bei der Auswahl gab. Er führte aus, dass alle vorgestellten Kandidaten großartig seien, Robert Pattinson und seine Darstellung jedoch etwas Einzigartiges an sich hätten, was von Anfang an außer Frage stand. Bezos räumte ein, dass man zu Beginn leichte Vorbehalte hatte, schlicht weil Pattinson bereits ein bekannter Star war. Diese Bedenken zerstreuten sich jedoch völlig, als die Testaufnahmen zeigten, dass er die essence des James Bond verkörperte. Der Regisseur und das gesamte Team fühlten sich von seiner Präsenz angezogen, was die finale Entscheidung maßgeblich beeinflusste.

Vergleich mit George Lazenby und historischem Kontext

Die Reaktion von George Lazenby, der den Agenten null sieben sieben einmalig in den 1960er-Jahren verkörperte, fällt sympathisch und humorvoll aus. Lazenby gratulierte Robert Pattinson zum Eintritt in den "exklusivsten Klub der Welt" und riet ihm, die Erfahrung einfach zu genießen. Dabei nahm er Bezug auf die legendäre Linie "The result of a long and exciting weekend", die zwar fälschlicherweise oft Bond zugeschrieben wird, aber in diesem Kontext als witziger Hinweis auf die Unvorhersehbarkeit der Rolle dient. Lazenby zog Parallelen zur eigenen Bekanntheitsgrad-Entwicklung und hofft, dass Pattinson seinen eigenen einzigartigen "Moment" finden wird. Diese Worte stehen im Kontrast zu den früheren Reaktionen auf Daniel Craig, der vor "Casino Royale" stark kritisiert wurde, und der anfänglichen Skepsis gegenüber Roger Moore. Die historische Entwicklung zeigt, dass die anfängliche Ablehnung oft der Euphorie nach der ersten öffentlichen Vorstellung weicht.

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Produktionszeitplan und zukünftige Entwicklungen

Die konkreten nächsten Schritte für die Realisierung des 26. James-Bond-Films wurden vom Studio bereits bekannt gegeben. Die Dreharbeiten sind für Anfang 2027 geplant, was der Produktion und der Besetzung der Nebenrollen ausreichend Zeit lässt. Regisseur Denis Villeneuve wird die kreativen Fäden in der Hand halten, was von Fans und Kritikern mit großer Neugier betrachtet wird. Seine Herangehensweise an große Franchise-Projekte, wie sie in anderen Genres gezeigt wurde, gibt Anlass zu der Hoffnung, dass er die Charaktertiefe in die Action-Spielerei einbringt. Bis zur Fertigstellung des Films werden weitere Bekanntgaben über die Besetzung erwartungsgemäß folgen, da sich die Produktion in einer aktiven Vorbereitungsphase befindet.

Öffentliche Meinung und fanseitige Erwartungen

In einschlägigen Foren und unter der Fangemeinde wird Pattinson bereits intensiv mit Pierce Brosnans Interpretation der Rolle verglichen. Viele Fans hoffen, dass er nach der extrem harten und realistischen Ära von Daniel Craig wieder mehr Eleganz und Suave in die Figur einbringen kann. Diese Erwartungshaltung ähnelt der, die damals bei der Ankündigung von Brosnan bestand, der die Rolle mit einem modernen, aber charmanten Touch versehene. Die Diskussionen zeigen, dass die Community bereit ist, die Veränderung zu akzeptieren, solange die Qualität der Darstellung stimmt. Die Unterstützung durch die Vorgänger-Bond-Stars stärkt die Position von Pattinson und signalisiert eine generationenübergreifende Bestätigung der Wahl, die über reine Markenerwartungen hinausgeht.