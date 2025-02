Pierluigi Collina feiert seinen 65. Geburtstag

Der ehemalige Schiedsrichter Pierluigi Collina wird heute 65 Jahre alt. Der italienische Sportjournalist blickt auf das Leben des ehemaligen Schiedsrichters zurück und stellt die Karriere von Collina vor.

Er war als Schiedsrichter eine Ikone, ein integrer Regelhüter, dem der Respekt der Spieler nicht nur wegen seines stahlblauen Blickes gewiss war. Heute feiert Pierluigi Collina seinen 65. Geburtstag.Manchmal träumt er heute noch davon, auf dem Rasen den Pfeifton anzugeben. Dann folgt leider der ernüchternde Morgen.'Mir fehlt das Adrenalin, die Anspannung, der Geruch, das Rumoren auf den Rängen', sagte Pierluigi Collina unlängst. Heute wird er 65, einst war er der erste Schiedsrichter-Superstar.





