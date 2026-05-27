Pierre Deny, bekannt aus "Emily in Paris" und "Demain nous appartient", stirbt an ALS

Pierre Deny, ein beliebter Schauspieler, ist tot. Der TV-Star starb im Alter von 69 Jahren nach einer "plötzlichen und schweren" ALS-Erkrankung, wie seine Familie jetzt bestätigte. Pierre Deny spielte in "Emily in Paris" den mächtigen Luxus-Boss Louis de Léon und war insbesondere in der dritten und vierten Staffel der Show zu sehen. Er spielte den Vater von Nicholas de Leon (Paul Forman), der mit Emilys bester Freundin Mindy Chen (Ashley Park) zusammen war. Im französischen Fernsehen war der Schauspieler zudem über Jahrzehnte ein bekanntes TV-Gesicht. In der Serie "Demain nous appartient" stand er für mehr als 500 Folgen vor der Kamera.

Pierre Deny , ein beliebter Schauspieler , ist tot. Der TV-Star starb im Alter von 69 Jahren nach einer "plötzlichen und schweren" ALS -Erkrankung, wie seine Familie jetzt bestätigte.

Mit tiefer Betroffenheit geben wir das Ableben von Pierre Deny bekannt, das diesen Montag infolge eines plötzlichen und schweren Verlaufs von ALS erfolgte. Pierre Deny spielte in "Emily in Paris" den mächtigen Luxus-Boss Louis de Léon. Er war insbesondere in der dritten und vierten Staffel der Show zu sehen. Er spielte den Vater von Nicholas de Leon (Paul Forman), der mit Emilys bester Freundin Mindy Chen (Ashley Park) zusammen war.

Im französischen Fernsehen war der Schauspieler zudem über Jahrzehnte ein bekanntes TV-Gesicht. In der Serie "Demain nous appartient" stand er für mehr als 500 Folgen vor der Kamera. Pierre Deny starb nur wenige Monate nach dem öffentlichen Bekunden seiner ALS-Erkrankung. Kurz vor seinem Tod zeigte er die Folgen der Krankheit.

Damals verriet er, dass innerhalb weniger Monate seine Arme und Beine aufgehört haben zu funktionieren. Laut der Mayo Clinic ist ALS eine Erkrankung des Nervensystems, die Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark betrifft und mit der Zeit zu einem Verlust der Muskelkontrolle und schließlich zu Lähmungen führt. Es gibt keine Heilung für ALS und die Krankheit verläuft tödlich, aber sie schreitet bei den Patienten unterschiedlich schnell voran





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