Pierre-Emile Højbjergs Vertrag bei Olympique Marseille enthält eine extreme Ausstiegsklausel für 2027. Mit nur einer Million Euro lässt sich der dänische Kapitän abkaufen, was ihn zum Schnäppchen macht.

Der dänische Profifußballer Pierre-Emile Højbjerg, der aktuell für Olympique Marseille aufläuft, bietet im kommenden Transferfenster eine außergewöhnlich günstige Möglichkeit für Klubs mit geringem Budget. Das dänische Sportmedium Tipsbladet hat enthüllt, dass Højbjergs aktueller Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von nur einer Million Euro vorsieht, die im Sommer 2027 gültig wird.

Transferwert vs. Ausstiegssumme im Vergleich

Diese vereinbarte Ablösesumme von einer Million Euro steht in einem massiven Missverhältnis zum aktuellen Marktwert von Pierre-Emile Højbjerg, der laut der Datenbank von transfermarkt.de bei 15 Millionen Euro liegt. Sollte ein Verein diese Klausel im Sommer 2027 aktivieren, erhält er den defensiven Mittelfeldmann für einen Spottpreis, der nur einem Bruchteil seines tatsächlichen Marktwertes entspricht. Olympique Marseille droht in diesem Szenario ein erheblicher finanzieller Verlust, da der Klub den Spieler im Jahr zuvor für 13,5 Millionen Euro von Tottenham Hotspur erworben hatte. Selbst bei der ursprünglich geplanten Abgabe an Newcastle United für 15 Millionen Euro, die der Spieler verhinderte, hätte Marseille einen Gewinn von 1,5 Millionen Euro erzielt.

Also read Hannover Rück plant Gewinnsteigerung auf 2,9 Mrd. Euro für 2027

Skepsis in Deutschland und Karriereweg

Pierre-Emile Højbjergs Weg in die französische Ligue 1 war von Rückschlägen in der Bundesliga geprägt. Nach ersten Einsätzen beim FC Bayern München, die unter den großen Erwartungen blieben, folgte eine Leihe zum FC Augsburg. Anschließend ging er auf Leihbasis zu Schalke 04, wo der Däne in Gelsenkirchen erstmals festen Boden unter den Füßen fand. Trotzdem wurde er von den Bayern direkt weiterverkauft und wechselte zum FC Southampton auf die Britische Inseln, wo er schließlich die Aufmerksamkeit von Tottenham Hotspur erregte und für 184 Einsätze in London auflief, bevor er nach Marseille kam.

Advertisement

Advertisement

Status als Kapitän der Nationalmannschaft

Trotz seiner jüngeren Vereinsgeschichte zählt Pierre-Emile Højbjerg weiterhin zu den international gefragtesten Spielern seiner Generation. Mit 31 Jahren hat der erfahrene Sechser bei Olympique Marseille sowie in der dänischen Nationalmannschaft einen festen Platz als Stammspieler gesichert. Seit September 2024 führt er das dänische Team als Kapitän auf das Spielfeld und hat mit insgesamt 103 Länderspielen den achten oder neunten Rang in der Liste der Rekordnationalspieler Dänemarks erreicht, je nach Zählweise der jüngeren Beiträge.

Offene Transferfrage und nächstes Kapitel

Obwohl die Ausstiegsklausel für den Sommer 2027 greifbar ist, bleibt unklar, wie Pierre-Emile Højbjerg sein nächstes Karrierekapitel gestalten wird. Die aktive Nutzung der Klausel würde einen direkten und kostengünstigen Wechsel für einen beliebigen Interessenten ermöglichen, was ihn zu einem strategisch extrem wertvollen Spieler für Vereine macht, die unter finanziellen Zwängen stehen oder auf spezifische taktische Lösungen setzen müssen. Die Zukunft des Dänen ist derzeit noch nicht geschrieben, doch die finanziellen Rahmenbedingungen für eine mögliche Lösung von Olympique Marseille sind eindeutig definiert.