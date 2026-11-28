Das zweite Training auf dem Lusail International Circuit endete für Pierre Gasly vorzeitig. Ein spektakulärer Abflug sorgte für das verfrühte Aus. Der Franzose erklärte hinterher, wie es dazu kam.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Im zweiten freien Training von Katar kam es gleich zwei Mal zu einer Unterbrechung. Erst zeigte die Rennleitung die roten Flaggen, um die Kieselsteine von der Piste zu schaffen, die nach Charles Leclercs Dreher auf der Bahn lagen. Dann sorgte ein spektakulärer Abflug von Pierre Gasly für eine weitere Zwangspause. Der Alpine-Routinier legte in der 14.

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Kurve einen Dreher hin, der ihn ins Aus schleuderte. Danach erklärte er kleinlaut: «Es ist natürlich nie schön, wenn du bei solchen Geschwindigkeiten plötzlich in die falsche Richtung blickst. Nach der ersten roten Flagge waren die Temperaturen sehr niedrig. Und ich hätte wohl nicht so viel Gas geben dürfen.