Pierre Littbarski kritisiert Nagelsmann: "Er ist der unruhigste Nationaltrainer, den wir kennen gelernt haben"

Pierre Littbarski, Weltmeister von 1990 und ehemaliger Spieler des 1. FC Köln, äußert seine Kritik an Bundestrainer Julian Nagelsmann. Littbarski sieht Nagelsmann als "unruhig" an und kritisiert seine Kommunikation. Er sieht Themen, die man hätte vermeiden können, und die große Anzahl an getesteten Spielern als unnötig. Littbarski sieht auch die Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft positiv und traut Neuer mehr zu als Oliver Baumann. Dennoch sei auch hier in der Kommunikation nicht alles glatt gelaufen.

Es sind turbulente Tage für den Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Neben der Kader-Vergabe am Donnerstag für die anstehende Fußball -WM äußern sich derweil viele Experten und ehemalige Profis über seine Position.

Der nächste im Bunde: Pierre Littbarski (66). Im Gespräch mit "RTL", geht der Weltmeister von 1990 mit dem Bundestrainer und vor allem seiner Kommunikation hart ins Gericht. Sein Fazit lautet: "Er ist der unruhigste Nationaltrainer, würde ich sagen, den wir kennengelernt haben.

". Littbarski meint, dass weniger die sportlichen Entscheidungen des 38-Jährigen, sondern deren Wirkung nach außen, Themen geschaffen haben, die man hätte vermeiden können. Auch der große Kreis an getesteten Spielern ist nicht im Sinne des langjährigen Spielers des 1. FC Köln.

Aus seiner Sicht habe Nagelsmann damit unnötig Hoffnungen erzeugt, die er nun mit der Bekanntgabe des endgültigen -Kaders bei einigen nicht einhalten kann.

"Es stand ja nirgendwo, dass er 60 Spieler oder 62 Spieler in den Kader rufen muss. ". Dabei war von Nagelsmann immer wieder über die Rollenverteilung im Team die Rede. Ein Thema, das Littbarski ebenfalls kritisch sieht.

Der Bundestrainer mache sich so angreifbar, viele Faktoren wie Verletzungen oder Formkrisen könnten dieses Denken jederzeit ändern. Daher kommt er zum Schluss: "Ich glaube, er hat sich zu sehr auf die Mannschaft, die er im Kopf hatte, verlassen.

". Für viele kam in dem Fall die Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft überraschend. Littbarski sieht in dieser Entscheidung nichts Negatives. Er traut Neuer mehr zu als Oliver Baumann, der eigentlich die Nummer 1 für das Turnier sein sollte.

"Da musst du deinen Torhüter drin haben, der in den entscheidenden Spielen Unhaltbare hält. ". Dennoch sei auch hier in der Kommunikation nicht alles glatt gelaufen





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