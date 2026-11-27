前手球冠军彼得克雷布斯出版自传。书中详述其TV生涯及与盖比的爱情。即将在德国手球世界杯前发行，聚焦汉堡岁月。

Der ehemalige deutsche Handballmeister Peter "Piet" Krebs hat im Alter von 69 Jahren ein bemerkenswertes Kapitel seines Lebens schriftlich festgehalten. Seine Autobiografie mit dem provokativen Titel "Mutter, komm, Glatze ist inne Glotze ...!" wird kurz vor dem Start der bevorstehenden Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland im Zeitraum vom 13. bis 31. Januar 2027 veröffentlicht. Das Werk ist mehr als nur eine sportliche Chronik; es erzählt von seinen Jahren in Hamburg, seiner Zeit im Fernsehen und privaten Anekdoten, die seine Persönlichkeit geprägt haben.

Die Geschichte hinter dem Buchtitel

Der Originaltitel des Buches entspringt einer spezifischen Anekdote aus Krebs' aktiver Zeit als Profi. Sein Vater, Hubert Krebs, war sich当时 nicht im Klaren darüber, dass sein Sohn im Kader der GWD Minden für ein Bundesliga-Spiel stand. Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) übertrug die zweite Halbzeit live. Als Hubert Krebs den markanten, kahlen Kopf seines Sohnes im Fernsehen erblickte, rief er spontan zu seiner Frau: "Mutter, komm. Glatze ist inne Glotze!" Vor Freude trank er unverzüglich eine halbe Flasche Bier. Peter Krebs beschreibt seinen Vater rückblickend als disziplinierten und sparsamen Ostpreußen, was diesen impulsiven Moment in den Kontext seiner strengen Erziehung stellt.

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Erfolge im Sport und TV-Erfolg in Hamburg

Ein erheblicher Teil von Krebs' beruflichem Werdegang ist untrennbar mit der Hansestadt Hamburg verbunden. Im Jahr 1992 hatte der spätere Fernsehmoderator zufällig ein Treffen in der Kantine des Studios Hamburg mit den Produzenten Reinhold Beckmann und Michael Lion. Diese Begegnung hatte folgenschwere Konsequenzen für seine Karriere: Bereits drei Tage später unterzeichnete er einen Vertrag bei SAT.1. Krebs zog zunächst ins Hotel, um die Rolle als Chef vom Dienst der neu gegründeten Fußball-Sendung "ran" zu übernehmen, die sich zu einer der erfolgreichsten Sportshows entwickelte und bis zu acht Millionen Zuschauer erreichte.

Seine persönliche Ansiedlung in Hamburg verlief ebenfalls strategisch und kosteneffizient. In dem Stadtteil Pöseldorf fand er eine Wohnung, die nur etwa 100 Meter vom legendären ZWICK entfernt lag. Diese Location war so praktisch gelegen, dass Kollegen in seiner Wohnung schlafen konnten, was dem Sender SAT.1 erhebliche Hotelausgaben ersparte. Diese Lebensweise passte perfekt zu seinem trockenen Humor, wie sein Lieblingswitz andeutet: "Geht ein Journalist an einer Kneipe vorbei ..." Mehr kommt nicht, was seine Bescheidenheit und seinen pragmatischen Ansatz im Berufsleben widerspiegelt.

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Privates Leben und Liebe zu Gaby Köster

Neben der Karriere fand Krebs in Hamburg auch sein privales Glück. Er lernte die Schauspielerin und Komödiantin Gaby Köster in Norddeutschland kennen. Ihre Begegnung begann weniger romantischem, als es oft in Romanen dargestellt wird: Bei einer Veranstaltung in Timmendorfer Strand landeten beide auf der Tanzfläche. Dabei trat Krebs Gaby mehrmals auf die Füße, was ihre Beziehung nicht hinderte. Die Nacht endete chaotisch, als ihr Fahrer ohne sie verschwand. Gaby nahm Krebs am nächsten Morgen mit nach Hamburg, was den Anfang einer langjährigen gemeinsamen Lebensgemeinschaft markierte.

Die gemeinsame Zeit in Hamburg ist auch von kulinarischen Geheimnissen geprägt. Wenn die beiden allein waren, liebten sie beide Ravioli und wurden schnell zu Experten im Öffnen von Dosenkonserven. Als die Familie zeitweise den Norden verließ, wünschte sich Gaby keinen endgültigen Abschied von der Region. Sie suchte nach einem "Anker", um weiterhin Verbindung zur Ostsee zu halten. Diesen Anker fanden die Krebse auf der Halbinsel Priwall bei Travemünde, direkt wenige Meter von der Ostsee entfernt. Heute leben Piet und Gaby an diesem Ort, der ihnen Stabilität und Nähe zur Natur bietet.

Der Rückkehr ins Profisport-Management

Jahre später führte der Beruf Handball Peter Krebs nochmals geschäftlich in die Hansestadt. Als Geschäftsführer des HSV Handball sollte er den Verein stärker in der Stadt verankern und die Markenpräsenz ausbauen. Dafür initiierte er ungewöhnliche Marketingaktionen, um die Nähe zum Fan und zur Kultur herzustellen. So schickte er den Weltstar Kyung-Shin Yoon zum Fischmarkt zu Aale-Dieter, um die lokale Identität des Clubs zu betonen. Auch der Koch Tim Mälzer wurde auf die VIP-Tribüne geholt, und die Mannschaft wurde in die Kneipe von Tine Wittler eingeladen.

In seiner Autobiografie fasst Peter Krebs seine vielfältige Laufbahn zusammen. Er erinnert sich an große Spiele auf dem Feld, aber auch an die kleinen, oft skurrilen Geschichten hinter der Kabinentür. Die Memoiren decken seine Jahre vor und hinter den TV-Kameras ab und bieten einen Einblick in ein Leben voller Anekdoten. Es ist auffällig, dass viele dieser Episoden ihren Anfang oder ihr Ende in Hamburg hatten. Jetzt sind diese Erlebnisse in einem Buch gebündelt, das nicht nur Sportfans, sondern auch Interessierte an der Fernsehgeschichte und dem kulturellen Leben der Nordstadt ansprechen wird.