Ex-Handballer Peter Krebs blickt in seinem neuen Buch auf sein Leben zurück. Vor der WM 2027 erzählt er von seiner Karriere und seinen Jahren in Hamburg.

Der ehemalige Handball-Profi Peter "Piet" Krebs hat mit seiner Autobiografie "Mutter, komm, Glatze ist inne Glotze ...!" ein Buch veröffentlicht, das einen umfassenden Rückblick auf sein komplexes Berufs- und Privatleben bietet. Die Publikation erscheint knapp vor der anstehenden Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland, welche vom 13. bis zum 31. Januar 2027 stattfindet. In dem Werk teilt der 69-Jährige zahlreiche Anekdoten aus seinen Jahren als Meister mit TuSEM Essen, seiner Zeit im Fernsehen und seinen langjährigen Bindungen an die Stadt Hamburg.

Hintergründe des Buchtitels

Der provokante Titel des Buches entspringt einer wahren Begebenheit aus Krebs' Kindheit, die sein Vater Hubert Krebs geprägt hat. Als sein Sohn im Kader der GWD Minden stand und das Bundesliga-Spiel im ZDF übertragen wurde, erkannte Hubert seinen Sohn am Bildschirm. In dieser spontanen Freude rief er seine Frau an und sagte: "Mutter, komm. Glatze ist inne Glotze!" Vor lauter Glück konsumierte der disziplinierte und sparsame Ostpreuße spontan eine halbe Flasche Bier, ein Moment, der bis heute als Liebeserklärung an den Sport und die Familie gilt.

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Karrierepfad nach Hamburg

Die Verbindung Krebs' nach Hamburg begann konkret im Jahr 1992. Bei einem Treffen in der Kantine von Studio Hamburg lernte Peter Krebs die Medienprominenten Reinhold Beckmann und Michael Lion kennen. Dieser Zufall führte dazu, dass er bereits drei Tage später bei SAT.1 unterzeichnete. Als Chef vom Dienst der neuen Fußball-Sendung "ran", die später bis zu acht Millionen Zuschauer erreichte, bezog er zunächst ein Hotelzimmer.

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Privatleben und familiäre Bindungen

In Pöseldorf fand der Sportler schließlich eine eigene Wohnung, die nur rund 100 Meter vom legendären Sendezentrum entfernt lag. Diese Praxis sparte SAT.1 Hotelkosten, da Kollegen bei ihm übernachten konnten. Seine persönliche Lebensgefährtin Gaby lernte er bei einer Veranstaltung in Timmendorfer Strand kennen. Ein erstes Rendezvous auf der Tanzfläche verlief chaotisch, da sein Fahrer nachts verschwand und Krebs Gaby mehrfach auf die Füße trat. Sie nahm ihn jedoch mit nach Hamburg, was den Grundstein für ihre gemeinsame Zukunft legte.

HSV Handball und aktuelle Lebensmittelpunkte

Später kehrte Peter Krebs beruflich als Geschäftsführer in den norddeutschen Raum zurück, um den HSV Handball stärker in der Stadt zu verankern. Zu seinen Maßnahmen zählten Aktionen wie die Präsenz von Weltstar Kyung-Shin Yoon beim Fischmarkt oder die Einladung von Tim Mälzer auf die VIP-Tribüne. Mit seiner Familie zog er schließlich vom Norden weg, behielt aber einen Ankerort bei: Der Priwall bei Travemünde, wenige Meter von der Ostsee entfernt, ist der heutige Wohnsitz von Piet und Gaby Krebs, wo sie seit Jahren mit ihrem Sohn Max leben.