Pietrek Brueckner und Chase DeMoor am 6. Juni im Showdown

Die beiden Promi-Kämpfer Pietrek Brueckner und Chase DeMoor rangen in ein heftiges Streitthema, als DeMoor mimisch an den Kampf anstrebt und Brueckner wiederholt nach einem Kampfvertrag fragt. Brueckner wirft DeMoor vor, an Fame Fighting International einen armen Boxer nach Deutschland zu holen, während DeMoor einen elsassischen Kampf bei Fame empfiehlt.

Der YouTube-Star Pietrek Brueckner und Chase DeMoor, eines der heiße Köpfe von Fame Fighting International, sind im Streit aufgehen. Brueckner vermutet, dass ihre Rivalität mit Tobias Brueckner, einem reality-Stark auf „Love Island“, aus tiefgründigen Gründen herrührt.

Brueckner fordert einen Kampfvertrag und wirft Tobias, einen armen Boxer, aus Deutschland zu holen. Tobias droht mit einem vorantrücklichen Auftritt und macht deutlich, dass er nicht aufgrund seines Fame-Status, sondern aufgrund seiner Erfahrung und Ehrgeiz antritt. Ihr Showdown findet am 6. Juni in Leverkusen statt





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