Pietro Lombardi hat sein geplantes Konzert in München abgesagt, nachdem ein mutmaßlicher Anschlag in der Stadt mindestens 28 Menschen verletzt hat.

Pietro Lombardi wollte sein Tour -Finale in München feiern. Doch aufgrund des mutmaßlichen Anschlag s in der Stadt am Vormittag des 13. Februar wurde die Show abgesagt. Mindestens 28 Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, als ein Pkw in eine Menschenmenge, Teil eines Streikzugs, fuhr. Der 24-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und es liegen Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund vor. \ Lombardi reagierte mit Schock, Trauer und Wut auf die Nachrichten.

'Es fühlt sich nicht richtig an, auf der Bühne zu stehen', sagte er in einem Video, das er auf Social Media veröffentlichte. Er erklärte, dass er gemeinsam mit seinem Team und den Verantwortlichen entschieden habe, das Konzert abzusagen, weil es in dieser Zeit nicht angemessen sei, zu feiern, während Familien um das Leben ihrer Kinder bangen und München in Trauer versunken sei. Viele Fans hätten ihm bereits besorgte Nachrichten geschickt, und er könne ihre Angst verstehen. \Der Sänger, selbst Vater, zeigte sich zutiefst berührt von dem tragischen Vorfall und richtete seine Gedanken an die Familien der Opfer. Er drückte seine Hoffnung aus, dass Deutschland endlich wieder hell werden und die Angst, die draußen herrscht, verschwinden möge. 'Wir haben Angst, unsere Kinder rauszulassen. Jede zwei Wochen ein scheiß Attentat. Ich habe keinen Bock mehr. Es reicht langsam. Bitte, es reicht', sagte er mit fester Stimme. Ticketbesitzer sollen ihr Geld zurückerhalten





