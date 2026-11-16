Pietro Lombardi kritisiert DSDS-Siegerprämie von 100.000 Euro

Ex-DSDS-Sieger Pietro Lombardi enttäuscht von der 100.000-Euro-Prämie. Steuer und Management schlucken das Geld. Keine Karriere für Sieger mehr.

Der ehemalige Sieger der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, Pietro Lombardi, äußert sich kritisch über die finanziellen Aussichten für aktuelle Teilnehmer. Der 34-Jährige hinterfragt in einem Podcast mit Tim Gabel die Sinnhaftigkeit des versprochenen Preisgeldes von 100.000 Euro. Er warnt davor, dass die Summe nach Abzug von Steuern und Managementkosten kaum noch ausreicht, um eine nachhaltige Musikkarriere zu starten. Die Illusion vom schnellen Wohlstand zerplatzt laut seiner Einschätzung bereits am ersten Tag der Auszahlung.

Realitätscheck zur Siegprämie

Jede Staffel von Deutschland sucht den Superstarlockt bis zu 35.000 Kandidaten an, die alle denselben Traum verfolgen. Das Ziel ist ein Plattenvertrag, der Status als Popstar und die Gewissheit von 100.000 Euro Siegprämie. Doch Pietro Lombardi zeigt auf, wie drastisch die Realität von dieser Werbung abweitet. Nach seiner eigenen Erfahrung im Jahr 2011 verschwindet der Großteil des Geldes bei der Steuerbehörde und beim Management. Am Ende verbleiben dem Gewinner oft nur noch 20.000 oder 30.000 Euro, was für den Aufbau einer professionellen Karriere in der modernen Musikbranche nicht mehr ausreichend ist.

Also read Pietro Lombardi bereut Kontaktabbruch zu seiner Familie: „Kann ich mir nie verzeihen“

Kritik an aktuellen Siegern

Lombardi bewertet die Situation auch mit Blick auf die Teilnehmer, die er später selbst als Juror bei der Show begleitete. Sein Urteil fällt für diese Gruppe vernichtend aus. Alle Sieger, die er im Juryposten betreut hat, arbeiten heute in normalen Jobs, so seine Beobachtung. Er erklärt, dass es in der heutigen Zeit extrem schwierig sei, neue Stars zu etablieren. Im Gegensatz zu früheren Jahren ist es laut Lombardi heute unmöglich, durch den Show-Sieg allein eine langfristige Karriere im Musikgeschäft zu erreichen. Die Zeiten, in denen der Titel automatisch zu großem Ruhm führte, sind vorbei.

Persönliche Karriere als Warnung

Seine eigene Biografie dient ihm als lebendes Beispiel für die Tücken der Branche. Bei der DSDS-Finalshow im Jahr 2011 in Köln sang Pietro Lombardi mit Sarah Engels ein Duett um den Sieg. Die beiden wurden während der Show ein Paar und er feierte anschließend ersten Erfolg. Doch der Abstieg folge rapide. Direkt nach dem Triumph 2011 erlebte er eine emotionale und finanzielle Achterbahnfahrt. Im ersten Jahr nach dem Gewinn kassierte er nach eigenen Angaben mehrere Millionen Euro. Im darauffolgenden Jahr brachen diese Einnahmen jedoch dramatisch ein.

Advertisement

Lombardi beschreibt in seinem Podcast, dass es die schlimmste mögliche Karriere sei, am absoluten Höhepunkt zu beginnen. Man könne nur noch fallen, was er selbst extrem getan habe. Die Anzahl seiner Auftritte reduzierte sich von ursprünglich 70 bis 80 Terminen pro Zeitspanne auf nur noch drei oder vier. Das verdiente Geld war schnell aufgebraucht, da er nicht verantwortungsvoll damit umgegangen sei. Heute bleibt von dem einstigen Reichtum kaum noch etwas übrig, was seine Warnung an künftige Kandidaten unterstreicht.

Marktsituation und Zukunftsprognose

Die Analyse von Ex-DSDS-Sieger Pietro Lombardi zeigt, dass sich das Musikgeschäft fundamental verändert hat. Während er früher durch seinen Titel schnell zu Hit-Singles wie Señora mit dem Rapper Kay One kam, funktioniert dieser Mechanismus heute nicht mehr. Die Medienlandschaft hat sich fragmentiert und die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer ist kürzer geworden. Für die 35.000 Bewerber, die sich jede Staffel bewerben, bedeutet dies, dass die Siegprämie von 100.000 Euro keine Lösung für ihre finanzielle oder berufliche Zukunft darstellt. Es bedarf weiterer Strategien und Unterstützung jenseits der Show, um im hart umkämpften Unterhaltungssektor zu bestehen. Die Ernüchterung auf dem Konto ist somit vorprogrammiert, wenn man sich allein auf den Fernsehauftritt verlässt.