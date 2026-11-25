Ein altes Handy bringt Pietro Lombardi zurück zu den Anfängen mit Laura Maria Rypa. Der Fund überrascht den Sänger selbst.

-Story eine Aufnahme, über die er selbst sichtlich staunte. Wie er erklärte, zeigt das Bild den allerersten gemeinsamen Moment mit seiner ehemaligen VerlobtenGesicht ist dagegen nur wenig zu erkennen, denn der Großteil davon liegt außerhalb des Bildausschnitts.

Zu dem Schnappschuss schrieb der Musiker:Aussehen. Er betonte, wie jung sie damals gewesen sei und wie sehr sie sich seiner Meinung nach seitdem verändert habe. , schrieb er in seiner Story und markierte seine Ex dabei. Gleich danach folgte sein erstaunter Blick auf die Jahre, die seitdem ins Land gezogen sind: "Jetzt bald 31, die Zeit rennt.

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" Die Aufnahme fängt einen innigen und unbeschwerten Moment der beiden ein. Ihre Arme und Hände sind vertraut ineinander verschlungen. Optisch präsentieren sie sich im Partnerlook:Wie der Musiker bereits früher verriet, treffen sich die beiden trotz der Trennung noch regelmäßig. Vor etwa einem Monat betonte er jedoch noch ausdrücklich seinen Single-Status und schloss ein damaliges Liebes-Comeback mit seiner Ex-Verlobten zu diesem Zeitpunkt aus.

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Dennoch gabsind. Wie es mit den beiden weitergeht, ist damit offen. Laut dem Sänger wollen sie ihre Verbindung ganz entspannt angehen. Was ihren genauen Beziehungsstatus angeht, möchten sich die beiden laut seinen Aussagen nicht unter Druck setzen.

Mit dem alten Foto zeigteLaura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren SöhnenEine schöne Geste – gemeinsame Erinnerungen dürfen auch nach einer Trennung bleiben.