Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Urlaub auf Mauritius trotz Trennung

Pietro Lombardi und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa verbringen mit den Söhnen Leano und Amelio gemeinsames Vacation auf Mauritius. Trotz der Trennung von August 2025 bleibt die Familie verbunden.

Das Ehepaar Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa hat seine gemeinsame Zeit auf der indischen Insel Mauritius verbracht, obwohl die Beziehung seit August 2025 offiziell getrennt ist. Die 34-jährige und die 30-jährige reisten gemeinsam mit ihren Söhnen Leano, der drei Jahre alt ist, und Amelio, der zwei Jahre alt ist, nach dem Indischen Ozean. Vor dem Aufenthalt auf der tropischen Insel hatte die Familie einen Zwischenstopp in Dubai eingelegt.

Reiseroute nach Mauritius und Dubai

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa flogen von Dubai aus weiter nach Mauritius. Die Insel liegt im Indischen Ozean und ist mit rund sechs bis sieben Flugstunden von den Vereinigten Arabischen Emiraten erreichbar. Auf ihren sozialen Medien postete Laura Maria Rypa Eindrücke von der Reise für ihre 917.000 Follower. Sie zeigte sich in einem roten Bikini am Sandstrand und hielt die natürliche Schönheit der Insel fest.

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Laura Maria Rypa dokumentierte auch Besuche bei Wasserfällen und die Begegnung mit Schildkröten. Die Influencerin kommentierte ihre Fotos mit den Worten "Mauritius feels like home". Für die Familie ist das Reiseziel keine Neuentdeckung. Bereits im März 2026 waren Pietro und Laura Maria Rypa mit ihrem Sohn Leano an diesem Ort gewesen.

Familiendynamik und aktuelle Situation

Bei dem Besuch im März 2026 war der jüngere Sohn Amelio noch bei den Großeltern geblieben. Diesmal sind beide Kinder, Leano und Amelio, bei der Reise dabei. Obwohl Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa seit August 2025 getrennt sind, bestehen die gemeinsamen Familienreisen fort. Der kleine Amelio erlebt seinen ersten Urlaub auf Mauritius.

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Die Dynamik zwischen den beiden Eltern bleibt unvorhersehbar. Trotz getrennter Betten im Luxushotel lag Pietro Lombardi plötzlich neben Laura Maria Rypa. Als sie ihn fragte, warum er in ihrem Bett sei und er ihr sagen solle, dass er sie vermisse, gab er eine andere Antwort. Er wollte lediglich eine Runde das Kartenspiel UNO spielen.

Emotionen und öffentliche Statements

Pietro Lombardi hat seine Gefühle für Laura Maria Rypa in der Vergangenheit öffentlich gemacht. Im Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" gab der Sänger zu, dass er seine Ex-Verlobte noch liebt. Oliver Pocher, der 48-jährige Moderator des Formats, war Zeuge dieser Aussage. Lombardi betonte dabei die Komplexität ihrer Situation.

Er erklärte, dass er sie liebe, sie aber nicht mehr zusammen seien. Trotz der Trennung gingen sie weiterhin gemeinsam in den Urlaub. Diese Entwicklung wurde bereits im März bekannt, als der Sänger diese Haltung offenlegte. Die Situation deutet auf eine enge Verbindung hin, die über eine einfache Trennung hinausgeht.

Zukünftige Perspektiven und Reisen

Die gemeinsamen Urlaube sind ein regelmäßiger Bestandteil des Lebens dieser Familie. Im Januar reisten sie nach Dubai, im März nach Mauritius und im August ist ein weiterer Trip nach Mallorca geplant. Diese Reisen finden weiterhin statt, obwohl die Beziehung in einem anderen Status ist.

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Ob aus dem aktuellen Familienurlaub ein Liebes-Comeback wird, ist offen. Pietro Lombardi bleibt bei seiner Aussage, dass er Laura Maria Rypa noch liebt. Die Zukunft ihrer Beziehung bleibt abzuwarten. Die Öffentlichkeit beobachtet die Interaktionen des Paares weiterhin genau, insbesondere da sie ihre Zeit gemeinsam mit den Kindern Leano und Amelio verbringen.