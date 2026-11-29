In den sozialen Medien wollten wir von den Nostalgikern unter euch Folgendes wissen: Was ist euer Lieblingspokémon der ersten Generation? Wir haben...

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. In den sozialen Medien wollten wir von den Nostalgikern unter euch Folgendes wissen: Was ist euer Lieblingspokémon der ersten Generation? Wir haben uns eure Antworten und Likes angeschaut und dieEs sind einige absehbare Kandidaten, aber auch ein paar echte Überraschungen dabei. Also viel Spaß beim Durchklicken!

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Bisasam ist das einzige Starter-Pokémon, welches mit Abstand häufiger genannt wurde als seine Entwicklungen. Anscheinend mögt ihr den Pflanzenstarter in seiner ersten Form am liebsten. So viel Potenzial hat sonst kein anderes Pokémon: Evoli kann sich in der Ersten Generation zu einem von drei weiteren Pokémon entwickeln. Ihr mögt es aber in seiner Ursprungsform am liebsten und wählt es auf den zwölften Platz eurer Lieblingspokémon.