Pille Danach: Informationen zur Notfallverhütung

Dieser Artikel liefert wichtige Informationen zur Pille danach, einer Notfallverhütungsmethode, die nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eingesetzt wird, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Erfahren Sie mehr über Wirkungsweise, Einnahmezeitpunkt, Wirksamkeit und mögliche Nebenwirkungen.

Die Pille danach ist eine Notfallverhütung , die nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr eingesetzt wird, um eine Schwangerschaft zu verhindern. Sie ist keine reguläre Verhütungsmethode und sollte nicht als Ersatz für sichere Verhütungsmethoden wie Kondome oder hormonelle Verhütung angesehen werden. \Die Pille danach funktioniert, indem sie den Eisprung verschiebt und so eine Befruchtung verhindert. Sie wirkt jedoch nicht bei bereits eingetretener Schwangerschaft .

Die Wirksamkeit der Pille danach liegt je nach Präparat und Einnahmezeitpunkt bei etwa 85 bis 98 Prozent. \In Deutschland ist die Pille danach rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Es ist wichtig, dass Frauen sich bei einer Verhütungspanne schnell informieren und handeln. Die Pille danach sollte so früh wie möglich nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr eingenommen werden, da die Wirksamkeit mit zunehmender Zeit nach dem Geschlechtsverkehr nachlässt. Die häufigsten Nebenwirkungen der Pille danach sind Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen und Zyklusunregelmäßigkeiten. Diese Beschwerden sind jedoch in der Regel nur vorübergehend





