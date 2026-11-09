Pilot Benjamin McDaniel zeichnet GTA-6-Logo in den Himmel über Arkansas

Benjamin McDaniel steuerte seine Cessna über Arkansas, um ein gigantisches Bild für das bevorstehende Spiel Grand Theft Auto 6 zu malen. Die Details zum Flug.

Der US-amerikanische Pilot Benjamin McDaniel hat am 5. November ein einmaliges Kunstwerk in den Himmel gezaubert. Über Bundesstaat Arkansas flog er seine Cessna in einer komplexen Route, die auf digitalen Karten ein gigantisches Logo für das Videospiel Grand Theft Auto 6 bildete. Das spektakuläre Manöver begann um 11.29 Uhr Ortszeit in Bentonville und endete um 19.37 Uhr am selben Tag wieder an diesem Startort.

Kurven und Schleifen für GTA-6-Logo

McDaniel formte unter anderem das offizielle Logo des kommenden Spiels sowie weitere ikonische Motive. Zu diesen Elementen zählen eine Frau, ein Hubschrauber, Palmen, ein Alligator und ein Auto. Die Muster waren von der Erde aus jedoch unsichtbar. Erst die Auswertung durch Flugtracking-Dienste wie Flightradar24 und andere Trackingsysteme zeigte den vollständigen Entwurf. Das Spiel Grand Theft Auto 6 gilt als eines der meist erwarteten Titel der Branche und erscheint am 19. November.

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Präzisionsarbeit ohne Autopilot

Der 28-jährige Flieger plant seine Kunstwerke sorgfältig am Boden. Dabei berechnet er exakt, welche Kurven seine Maschine technisch bewältigen kann. McDaniel bezeichnet sich selbst als Pilot Picasso und fliegt die festgelegte Route eigenen Angaben zufolge komplett von Hand. Er verzichtet dabei bewusst auf den Autopiloten. Während des Fluges erfassen Daten seine Position, sodass das Bild am Ende auf der Karte entsteht.

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Von Flugstunden zu weltberühmten Motiven

Ursprünglich begann dieses ungewöhnliche Hobby als Training. McDaniel wollte Flugstunden sammeln und seine Fähigkeiten am Steuer verbessern. Inzwischen hat er renommierte Kunstwerke wie Leonardo da Vincis Mona Lisa und Edvard Munchs Der Schrei in riesige Flugrouten verwandelt. Er postete einen Zeitraffer des aktuellen Flugs auf Instagram. Dort schrieb er, er habe acht Stunden für das GTA-6-Bild verbracht und elf Jahre auf diesen Moment gewartet.

Neue Spielwelt und technische Details

Die Entwicklung des Spiels begann bereits im Jahr 2015. Der neue Teil der bekannten Gangster-Reihe führt in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida. Dieser Staat ist der Realität von Florida nachempfunden. Mc Daniels Cessna Skylane RG war das Flugzeug für dieses Vorhaben. Die Route umfasste unzählige Zickzacklinien und Schleifen, die stundenlang geflogen wurden.