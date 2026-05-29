Pilot des Rettungshubschraubers erinnert sich an Michael Schumachers Unfall in den französischen Alpen

Yannick Dainese, damaliger Pilot von SAF Hélicoptères, berichtet nachträglich über den Rettungseinsatz nach Michael Schumachers Ski‑Unfall 2013 in Méribel, die abgeschirmte Einsatzlage und die emotionale Belastung des Teams.

Über zwölf Jahre nach dem tragischen Ski-Unfall des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher hat der Pilot des Rettungshubschrauber s, der an jenem Tag im Dezember 2013 im französischen Skigebiet Méribel eingesetzt wurde, erstmals ausführlich über seine Erlebnisse gesprochen.

Der Unfall ereignete sich am 29. Dezember 2013, als Schumacher beim Abfahren einer steilen Piste in den französischen Alpen schwer verunglückte und ein Schädel‑Hirn‑Trauma erlitt. Er wurde sofort in ein künstliches Koma versetzt und lebenslang von den Folgen des Unfalls gezeichnet. Seitdem lebt er zurückgezogen von der Öffentlichkeit.

In einem ausführlichen Gespräch mit der französischen Sportzeitung L'Équipe schildert Yannick Dainese, damals Pilot bei SAF Hélicoptères, wie der Notruf in Méribel kam und wie er und sein Team die Aufgabe übernahmen, den verletzten Rennfahrer zu evakuieren. Dainese erinnert sich daran, dass ein Rettungssanitäter zusammen mit einem Arzt aus dem Hubschrauber sprang und lautstark verkündete: Wir holen Schumacher!

Anfangs nahm er die Aussage für einen Scherz, doch als der Einsatzleiter befahl, sämtliche Mikrofone und GoPro‑Kameras abzuschalten und Journalisten den Zutritt zu verwehren, wurde ihm die Ernsthaftigkeit der Situation bewusst. Die Piste wurde sofort abgesperrt, nur ein kleines Team aus Ärzten, Rettungskräften und dem Hubschraubercrew war vor Ort. Es herrschte eine ungewöhnliche Stille, jeder konzentrierte sich ausschließlich auf seine Aufgabe, während im Hintergrund das entfernte Dröhnen der Skilifte kaum zu hören war.

Der Hubschrauber hob schließlich ab und verbrachte rund fünfundzwanzig Minuten im Luftweg nach Grenoble, wo Schumacher ins Krankenhaus geflogen wurde. Während des Fluges bemerkte Dainese, dass kaum ein Wort gewechselt wurde; die Besatzung fokussierte sich auf das Monitoring der Vitalwerte und die sichere Landung. Die genauen Ausmaße von Schumachers Verletzungen kannte der Pilot zu diesem Zeitpunkt noch nicht, doch er spürte den enormen Druck, der auf ihm lastete, weil der Rennfahrer in der Öffentlichkeit fast göttlich verehrt wurde.

Dainese betont jedoch, dass für ihn Schumacher zunächst nur ein schwer verletzter Mensch war, dessen Leben gerettet werden musste. Einige Tage nach dem ersten Transport kehrte Dainese wieder zum Krankenhaus zurück, um weitere Verletzte zu befördern. Er beschreibt das Krankenhausgelände damals als ein wahres Chaos aus endlosen Busreihen, roten Flaggen und Menschenmassen, das an eine Formel‑1‑Rennstrecke erinnerte. Die Szene wirkte für ihn überwältigend und zeigte eindrucksvoll, welch große öffentliche Aufmerksamkeit das Ereignis erregte.

Trotz der intensiven Berichterstattung hat Dainese bislang keine öffentlichen Stellungnahmen zum Einsatz abgegeben, um die Privatsphäre der Familie Schumacher zu wahren. Er hofft, dass sein Bericht dazu beiträgt, die schwierigen Entscheidungen und die stillen Heldentaten der Rettungskräfte in dieser außergewöhnlichen Situation zu würdigen





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