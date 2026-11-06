Piloten von Boliden aus Flugzeug verhaftet vor São Paulo Grand Prix

Zwei Rennfahrer wurden von Avianca-Flug AV161 in Bogota entfernt. Sie wurden betrunken vorgefunden, kurz vor dem Start des Fluges nach São Paulo für den Großen Preis.

Zwei Motorsport- Rennfahrer wurden während des Fluges AV161 der Fluggesellschaft Avianca von der kolumbianischen Hauptstadt Bogota nach São Paulo von den Behörden festgenommen. Das ungewöhnliche Ereignis ereignete sich am vergangenen Mittwoch, kurz bevor das Flugzeug zur Landung am Sonntag für den Großen Preis von São Paulo abheben sollte. Die beiden jungen Männer wurden aus der Maschine eskortiert, nachdem medizinisches Personal und die Polizei an Bord gerufen worden waren.

Medizinischer Notfall führt zu Festnahme vor dem Start

Der Vorfall geschah, als sich das Flugzeug bereits auf der Startbahn befand. Eine Durchsage im Cockpit suchte explizit nach medizinischem Fachpersonal unter den Passagieren. Der Zeuge im Flugzeug berichtete, dass ein medizinischer Notfall gemeldet wurde, woraufhin das Flugzeug sofort zurückschwankte. Sanitäter und Polizisten stiegen daraufhin in die Maschine ein, um die beiden Betroffenen zu entfernen. Der geplante Abflug war ursprünglich für 17.05 Uhr Ortszeit terminiert.

Also read Hommage an Sao Paulo: Sonderlackierung von Audi in Brasilien

Betrunnene Passagiere im Rollstuhl aus Maschine geschoben

Laut den Schilderungen eines Augenzeugen gegenüber der Zeitung BILD war der Zustand der beiden Männer nicht offensichtlich akut lebensbedrohlich, aber eindeutig alkoholbedingt. Ein der beiden jungen Männer war so stark betrunken, dass er nicht mehr selbstständig laufen konnte. Er wurde schließlich in einem Rollstuhl aus dem Flugzeug geschoben. Auch der zweite Mann soll ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben, wie Videoaufnahmen, die der Zeitung vorliegen, nahelegen.

Keine Störungen an Bord trotz schwerer Trunkenheit

Der Zeuge zeigte sich verwundert über das harte Vorgehen der Behörden, da die beiden Männer sich im Flugzeug absolut ruhig verhalten hätten und niemanden gestört hätten. Es gab keine Berichte über Schreie, Krawalle oder andere störende Vorfälle während des Fluges. Die genauen Gründe für die sofortige Festnahme trotz des friedlichen Verhaltens blieben für den Zeugen zunächst unklar, insbesondere da beide Männer scheinbar keinen unmittelbaren Sicherheitsrisiko darstellten.

Advertisement

Streichen Flug stark verspätet und Landung am nächsten Morgen

Die Auswirkungen des Vorfalls verzögerten den Abflug des Fluges AV161 erheblich. Das Flugzeug hob schließlich um 19.10 Uhr ab, was einer Verspätung von mehr als zwei Stunden entspricht. Die Landung in São Paulo erfolgte dann am Donnerstagmorgen um 3.09 Uhr. Die ursprüngliche Ankunft war für Donnerstagfrüh um 1.15 Uhr geplant gewesen. Der Große Preis von São Paulo ist für den darauffolgenden Sonntag um 18 Uhr angesetzt und wird live von Sky übertragen.

Verhaftete Rennfahrer noch am Donnerstag in kolumbianischer Haft

Nach Informationen aus dem Fahrerlager befanden sich die beiden Festgenommenen noch am Donnerstagnachmittag in kolumbianischer Haft. Sie hatten das Ziel der Reise, den Grand Prix in Brasilien, nicht erreichen können. BILD hatte sowohl den Catering-Dienstleister als auch die Fluggesellschaft Avianca um eine offizielle Stellungnahme zum Vorfall gebeten. Bis zur Veröffentlichung dieser Berichte blieben Antworten der beteiligten Unternehmen aus.