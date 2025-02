Pinar Atalay moderiert TV-Quadrell mit vier Kanzlerkandidaten

Pinar Atalay moderierte das TV-Quadrell mit den vier Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel. Die Bundestagswahl wurde aufgrund der geplatzten Ampel-Regierung vorgezogen.

Pinar Atalay moderierte das mit Spannung erwartete TV-Quadrell, eine Woche vor der Bundestagswahl auf RTL. In einer Diskussionsrunde stellten sich die vier Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) den Fragen des Moderatoren-Duos, gemeinsam mit Pinar Atalay . Auch für die erfahrene Moderatorin ein Novum, denn noch nie standen vier starke Parteien mit Chancen aufs Kanzleramt im Fokus einer Bundestagswahl . Die Welt hat sich verändert.

Krisenlagen haben sich zugespitzt. Die Bundestagswahl wurde aufgrund der geplatzten Ampel-Regierung vorgezogen. Eine Situation, die sich Pinar Atalay vor rund einem Jahr trotz der auch damals schwierigen weltpolitischen Lage in der Art wohl nicht hätte denken können. Am 12. April 2024 lockte der jährlich stattfindende Bundespresseball zahlreiche Größen aus Politik, Kultur und Medien in die Hauptstadt. Genauer gesagt in das altehrwürdige Hotel Adlon am Brandenburger Tor. Schon damals zeigte sie sich im Interview mit BUNTE.de besorgt um die Ereignisse in der Welt. Privat hat die schöne Moderatorin jedoch einen unverkennbar starken Rückhalt. Die 46-Jährige posierte eng umschlungen mit ihrem Mann für die Kameras. Eine echte Seltenheit, denn die Journalistin hütet ihr Privatleben wie einen Schatz. Bekannt ist lediglich, dass sie und ihr Mann Reha Omayer Eltern einer Tochter sind, die 2017 das Licht der Welt erblickte.





