Pinguinkot beschleunigt Algenblüten und Schneeschmelze in der Antarktis

Forschung der University of Colorado Boulder zeigt, dass Pinguin-Guano als Dünger für grüne Schneealgen wirkt. Dies verstärkt die Sonnenenergieaufnahme um 40 Prozent und beschleunigt das Abschmelzen des antarktischen Eises erheblich.

Wissenschaftler der University of Colorado Boulder haben einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen Pinguin-Kolonien und einer verstärkten Schneeschmelze auf der Westantarktischen Halbinsel identifiziert. Die Studie zeigt, dass der Guano der Pinguine als hochwirksamer Dünger für grüne Schneealgen fungiert. Diese biologische Kettenreaktion verdunkelt die Schneeoberfläche erheblich und führt dazu, dass sie rund 40 Prozent mehr Sonnenenergie absorbieren als unbeeinflusster Schnee.

Der Düngereffekt des Pinguin-Guano

Der Kot der Adeliepinguine, wissenschaftlich als Guano bezeichnet, enthält essentielle Nährstoffe, die das Wachstum mikroskopisch kleiner Algen anregen. Besonders Phosphat spielt hierbei eine zentrale Rolle, da es als limitierender Faktor für das Pflanzenwachstum wirkt. In grün verfärbten Schneeflächen nahe den Kolonien der Tiere fanden die Forscher etwa zehnmal so viel Phosphat wie in rotem Schnee und etwa 70-mal so viel wie in ungefärbtem Schnee. Dieser extreme Nährstoffüberschuss treibt die Vermehrung der Algen voran, was die dunklere Färbung der Schneefelder zur Folge hat.

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Physikalische Auswirkungen auf die Eisschicht

Weißer Schnee wirft einen großen Teil des einfallenden Sonnenlichts zurück, da er eine hohe Albedo besitzt. Sobald jedoch dichte Algenblüten die Oberfläche bedecken, sinkt dieser Reflexionsgrad drastisch. Der dunklere Schnee nimmt mehr Sonnenenergie auf und erwärmt sich stärker als sein helleres Pendant. Frühere Messungen haben ergeben, dass roter Algenschnee bereits etwa 20 Prozent mehr Energie absorbiert. Bei grünen Algen liegt dieser Wert bei rund 40 Prozent. Diese erhöhte Energieaufnahme beschleunigt den physikalischen Schmelzprozess des Eises signifikant in den betroffenen Regionen.

Feldforschung auf Joinville Island

Um diese Zusammenhänge empirisch zu belegen, sammelten das Forschungsteam unter der Leitung von Alia Khan Proben an der Küste der Westantarktischen Halbinsel. Die Wissenschaftler verglichen Gebiete mit aktiven Pinguinkolonien mit unberührten Zonen im Labor. Die Analyse bestätigte, dass der in den Pinguin-Kolonien verteilte Kot für die intensive grüne Fäärbung verantwortlich ist. Die Tiere verteilen den Guano durch ihr Walking-Verhalten über den Schnee, was die Nährstoffkonzentration lokal extrem erhöht und so die Algenblüten antreibt.

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Lücken in aktuellen Klimamodellen

Trotz der klaren biologischen Mechanismen berücksichtigen bestehende Klimamodelle diesen biologisch induzierten Effekt noch nicht. Die Forscher betonen, dass die genaue globale Auswirkung dieser lokalen Algenblüten auf die Eismasse noch nicht quantifiziert werden kann. Aktuelle Daten reichen nicht aus, um den genauen Beitrag der Pinguinkolonien zur gesamten Schneeschmelze der Antarktis zu berechnen. Für zukünftige Projektionen benötigt das wissenschaftliche Umfeld weitere detaillierte Datenreihen, um die Dynamik korrekt abzubilden.

Ergebnisse und wissenschaftliche Einordnung

Die Studie liefert einen wichtigen Baustein zum Verständnis der komplexen Rückkopplungseffekte im antarktischen Ökosystem. Alia Khan erklärte, dass der Pinguin-Guano als Dünger die dichten grünen Schneealgenblüten direkt antreibt. Dieser Effekt ist in Regionen wie Joinville Island vor der Antarktischen Halbinsel bereits sichtbar. Die Erkenntnis stellt ein klares Signal dar, dass biologische Faktoren in der Kriosphäre eng mit der physikalischen Schmelzdynamik verknüpft sind und nicht isoliert betrachtet werden dürfen.