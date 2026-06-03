Pinke Fußballschuhe und WM-inspirierte Designs: DFB-Stars im neuen Look

Die deutsche Nationalmannschaft präsentiert sich im Testspiel gegen Finnland mit pinken Fußballschuhen von Nike, Adidas und Puma. Die neuen Modelle sind von der WM inspiriert und sorgen für Aufsehen.

Die deutsche Nationalmannschaft sorgt nicht nur mit ihren Leistungen auf dem Platz für Aufsehen, sondern auch mit ihrer Schuhwahl. Beim Testspiel gegen Finnland am Montag liefen die Feldspieler erstmals in einem einheitlichen Look auf: alle trugen pinke Fußballschuhe .

Schon während der Partie gingen die Bilder durch die sozialen Netzwerke, denn die knallige Farbe stach sofort ins Auge. Tatsächlich setzen die großen Ausrüster wie Adidas, Nike und Puma für die kommende Weltmeisterschaft verstärkt auf Pink als Hauptfarbe. Die Initiative dazu kommt von Nike, die ihre Topmodelle in dieser auffälligen Farbe auf den Markt gebracht haben. Jamal Musiala beispielsweise trägt den neuen Nike TiempoMaestro Elite, während Leroy Sané, Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic im Nike Mercurial Vapor 17 Elite auflaufen.

Auch Nadiem Amiri, der nicht beim künftigen DFB-Ausrüster unter Vertrag steht, nutzt Nike-Schuhe. Die Pink-Welle erfasst aber auch die anderen Hersteller. Adidas hat kürzlich das neue Road to Glory-Pack präsentiert, das speziell für die WM 2026 entwickelt wurde. Die Modelle Predator, F50 und COPA kommen in einer auffälligen Solar Red-Grundfarbe mit schwarzen Details und goldenen Akzenten.

Die goldenen Elemente sind direkt vom ikonischen WM-Pokal inspiriert. Erstmals überhaupt ist der Pokal selbst in das Design jedes Schuhs integriert und auf der Fersenkappe sichtbar. Deniz Undav spielt im Predator, Florian Wirtz, Nathaniel Brown und Nico Schlotterbeck tragen den F50, während Jonathan Tah im Copa läuft. Auch Puma ist mit dabei: Jamie Leweling und Angelo Stiller trugen im Mini-Test gegen Finnland untenrum Pink mit orangen Akzenten.

Die Jungstars Lennart Karl und Aleksandar Pavlovic erlebten eine besondere Übergabe ihrer neuen pinken Nike-Schuhe. Gemeinsam mit Bayern-Star Tom Bischof, der allerdings nicht nominiert ist, wurden sie von Musik-Unternehmer und Internet-Phänomen Achraf in einem weißen Lamborghini überrascht. Diese Aktion unterstreicht nicht nur den Hype um die neuen Schuhe, sondern auch die wachsende Bedeutung von Social Media und Inszenierung im modernen Fußball. Die Spieler selbst zeigen sich begeistert von den neuen Modellen, die neben der Optik auch technische Innovationen bieten.

Die Sohlen wurden für optimale Traktion und Beschleunigung verbessert, das Obermaterial passt sich noch besser an den Fuß an. Allerdings machen nicht alle DFB-Profis den Pink-Trend mit. Torhüter Oliver Baumann und Nick Woltemade setzen auf klassische weiße Adidas-Schuhe, Malick Thiaw bevorzugt ein türkisfarbenes Modell von Under Armour, David Raum trägt Nike in Blau-Lila, und Antonio Rüdiger läuft in schwarzen Schuhen von Under Armour auf. Diese individuelle Note zeigt, dass der Schuhmarkt vielfältig ist und jeder Spieler seine eigenen Vorlieben hat.

Dennoch ist der Trend zu auffälligen Farben, insbesondere Pink, unübersehbar. Experten erwarten, dass zur WM 2026 viele Spieler mit farbenfrohen Schuhen auflaufen werden, um sich von der Masse abzuheben und ein Zeichen zu setzen. Die deutsche Nationalmannschaft hat mit ihrem einheitlichen Pink-Auftritt schon jetzt für Aufsehen gesorgt und wird sicherlich auch in den kommenden Spielen für Gesprächsstoff sorgen. Die Farbwahl ist nicht nur eine Modeerscheinung, sondern auch ein Marketinginstrument der großen Sportartikelhersteller, die damit ihre neuesten Technologien präsentieren.

Insgesamt zeigt sich, dass Fußballschuhe längst mehr sind als reine Funktionskleidung - sie sind ein Statement auf dem Platz und in der Öffentlichkeit





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