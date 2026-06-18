Pinkeln im Meer: Wissenschaftler entkräften Tabu - Kein Schaden für die Umwelt

Eine Studie der American Chemical Society zeigt, dass Urinieren im Meer unbedenklich ist. Urin besteht größtenteils aus Wasser und enthält nur Spuren von Stoffen, die ohnehin im Meerwasser vorkommen. Selbst Harnstoff ist ungiftig und dient Algen als Nährstoff. Die Mengen sind im Vergleich zu den Ozeanen vernachlässigbar.

Fast jeder kennt die Situation: Man genießt einen Tag am Strand, das Wasser ist einladend, und plötzlich meldet sich die Blase. Die nächste öffentliche Toilette ist weit entfernt, also bleibt oft nur die schnelle Entscheidung - einfach ins Meer.

Was viele als peinlich oder gar umweltschädlich betrachten, ist nach Ansicht von Wissenschaftlern der American Chemical Society (ACS) völlig harmlos. In einem aktuellen Video erklären die Forscher, warum Urin im Meer keine negativen Auswirkungen hat und das Tabu unbegründet ist. Der menschliche Urin besteht zu etwa 95 Prozent aus Wasser. Die restlichen fünf Prozent setzen sich aus verschiedenen Stoffen zusammen, darunter Natrium, Chlorid, Kalium und Harnstoff.

Diese Substanzen sind auch im Meerwasser in ähnlichen Konzentrationen vorhanden. Meerwasser enthält sogar etwas mehr Salz als Urin. Daher fügt das Urinieren dem Ozean keine fremden Chemikalien hinzu. Die Hauptsorge vieler Menschen gilt dem Harnstoff, einem Abfallprodukt des Stoffwechsels.

Doch Harnstoff ist ungiftig und wird von Wasserpflanzen und Algen als Nährstoff genutzt. Insbesondere der darin enthaltene Stickstoff wird in Ammonium umgewandelt, das für das Wachstum von Phytoplankton essenziell ist. Die Menge des Urins, die ein einzelner Mensch ausscheidet, ist im Vergleich zu den riesigen Wassermassen der Ozeane verschwindend gering. Die ACS gibt ein anschauliches Beispiel: Der Atlantische Ozean enthält etwa 350 Trillionen Liter Wasser.

Selbst wenn alle Menschen der Erde gleichzeitig in den Atlantik urinieren würden, wäre der Anteil des Harnstoffs vernachlässigbar - nur ein 60-Billionstel der gesamten Wassermenge. Zum Vergleich: Ein einzelner Wal scheidet täglich bis zu 970 Liter Urin aus, und das seit Jahrtausenden, ohne Schaden anzurichten. Auch andere Meerestiere wie Fische und Schildkröten tragen zur natürlichen Belastung bei, ohne dass es zu negativen Effekten kommt. Ein weiterer verbreiteter Mythos besagt, dass Urin Haie anlockt.

Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Haie werden eher durch andere Reize wie Gerüche von Blut oder Fischöl angezogen. Urin hat keine anziehende Wirkung. Die Wissenschaftler der ACS betonen daher, dass das Urinieren im Meer kein Umweltproblem darstellt.

Es ist ein natürlicher Vorgang, der Teil des marinen Nährstoffkreislaufs ist. Wer also am Strand dringend muss, kann beruhigt ins Wasser gehen - ohne schlechtes Gewissen. Das Tabu ist unbegründet, und die Wissenschaft entkräftet die Bedenken.

Allerdings sollte man darauf achten, nicht in stark frequentierten Badestellen zu urinieren, wo die Verdünnung geringer ist und andere Badegäste sich belästigt fühlen könnten. Grundsätzlich ist es jedoch ökologisch unbedenklich. Die ACS veröffentlichte ihre Erkenntnisse in einem lehrreichen Video auf ihrem YouTube-Kanal, das detailliert die chemischen Zusammenhänge erklärt. Die Botschaft ist klar: Der Ozean kann mit ein wenig Urin problemlos umgehen. Pinkeln im Meer ist also nicht nur praktisch, sondern auch umweltfreundlich





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pinkeln Im Meer Urin Meerwasser American Chemical Society Umweltauswirkungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tödliches Nickerchen am Meer: Heimtückische Welle reißt Freundinnen (20, 21) in den TodEin entspannter Moment am kalifornischen Strand endete für zwei Frauen in einer Tragödie. Eine heimtückische Welle erfasste sie, während sie schliefen. Für sie gab es keine Rettung mehr.

Read more »

Wissenschaftler finden 166.000 Quadratkilometer rettbare KorallenriffeWissenschaftler haben weltweit knapp 166.000 Quadratkilometer Riffe kartiert, die den Klimawandel überstehen könnten. Das ist dreimal mehr als bislang bekannt. Geschützt ist davon bislang kaum etwas.

Read more »

Krebs als Tabu: Verein platziert rosafarbenen Elefanten vor Brandenburger TorIst die Krankheit ein Elefant im Raum? Vor dem Brandenburger Tor macht ein Verein auf die Tabuisierung von Krebs in der Gesellschaft aufmerksam. Wie Betroffene damit umgehen.

Read more »

Steuergeld für polnische NS-Opfer: Minister rüttelt an TabuAußenminister Wadephul hat versprochen, noch in den laufenden Haushaltsberatungen Geld für Opfer-Entschädigungen locker zu machen. Applaus kommt von den Grünen.

Read more »