Pirate Gold Corp. erweitert hochgradige Mineralisierung in der Moosehead-Zone des Treasure Island Projects

Pirate Gold Corp. gibt positive Bohrergebnisse aus mehreren Abschnitten der Moosehead-Zone bekannt. Die neu entdeckte Rib Vein wurde auf 150 m Strecke erweitert, die Regional Discovery Zone auf 200 m, und im Western Trend wurde das tiefste hochgradige interception bisher erzielt. Die Funde unterstreichen das Potenzial des Projekts in Newfoundland.

Pirate Gold Corp. (TSXV: YARR) (OTCQB: YARRF) hat erweiternde Bohrergebnisse aus der Moosehead-Zone im Treasure Island Project in Zentral-Newfoundland bekannt gegeben. Das Projekt erstreckt sich über mehr als 90 km entlang der Valentine Lake Fault Zone in Kanadas neuestem Goldbergbaugebiet.

Die neu entdeckte Rib Vein Structure, erstmals am 13. April 2026 gemeldet, lieferte hochgradige Ergebnisse von 65,1 g/t Au über 3,25 m in Bohrloch PGC-26-028. Die Ader wurde inzwischen mit sechzehn Bohrlöchern untersucht und auf 150 m Streichenlänge und 90 m vertikale Tiefe erweitert. Neue hochgradige Ergebnisse umfassen auch die Regional Discovery Zone, die ursprünglich am 27.

Februar 2026 mit einer 75 m breiten Zone in Bohrloch PGC-25-006 entdeckt wurde, die sechs Intervalle mit über 1 g/t Au enthielt, darunter 1,14 g/t Au über 8,10 m. Die Mineralisierung in einem alterierten mafischen Ganggestein liegt 500 m südwestlich der Moosehead-Hauptzonen. Sieben weitere Bohrungen haben die Zone auf 200 m Streichenlänge und 80 m vertikale Tiefe erweitert.

Im Moosehead Eastern und Western Trend wurden die Bohrungen fortgesetzt, wobei das tiefste hochgradige interception bisher im südlichen Bereich des Western Trends in Bohrloch PGC-26-051A mit 21,4 g/t Au über 2,20 m, inklusive 91,1 g/t Au über 0,50 m, erreicht wurde. Greg Matheson, VP Exploration, betonte, dass die Mineralisierung in allen drei Bereichen - Rib Vein, Regionalzone und Western Trend - weiterhin in mehrere Richtungen wachse.

Die Rib Vein habe nun eine Größe und Konsistenz erreicht, die weitere Exploration auf Verbindungen zwischen den östlichen und westlichen Störungssystemen rechtfertige. Die Regionalzone zeige ihr Potenzial, den mineralisierten Fußabdruck zu vergrößern, und liefere zudem hohe Grade. Tiefere Bohrungen bestätigten, dass das Störungsnetzwerk hochgradige Mineralisierung in der Tiefe beherbergen kann. Zusätzlich wurden Karten, Tabellen mit signifikanten Bohrlochdaten und eine Vide Episode der Serie "Pirate Gold Treasure Hunters" erwähnt, die die Erweiterungen in der Moosehead-Zone beleuchtet.

Der Pressemitteilung liegt eine Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 zugrunde, und es wurden QAQC-Verfahren beschrieben. Das Unternehmen konzentriert sich auf das Treasure Island Gold Project und weitere Goldprojekte in der Valentine Lake Fault Zone





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