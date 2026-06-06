Piratinnen im Goldenen Zeitalter: Vier Frauen, die die Meere eroberten

Die ARTE/NDR-Dokumentation erzählt die Geschichten von Marie-Anne Dieu-Le-Veut, Mary Read, Anne Bonny und Louise Antonini - vier Frauen, die im Goldenen Zeitalter der Piraterie zu Legenden wurden.

Im Goldenen Zeitalter der Piraterie , das vom späten 17. bis ins 18. Jahrhundert reichte, waren die Möglichkeiten für Frauen äußerst begrenzt. Sie konnten entweder heiraten, ins Kloster gehen oder sich prostituieren.

Doch einige mutige Frauen brachen mit diesen Konventionen und wurden zu Piratinnen. Marie-Anne Dieu-Le-Veut, Mary Read, Anne Bonny und Louise Antonini sind die bekanntesten unter ihnen. Jede von ihnen trat auf ihre Weise aus dem Schatten der Männer und schrieb ihre eigene Legende. Marie-Anne Dieu-Le-Veut erlangte als Königin der Freibeuter von Santo Domingo Berühmtheit.

Sie kommandierte eigene Schiffe und führte ihre Mannschaften zu Siegen gegen spanische Kolonialmächte. Mary Read gab sich als Mann aus, um zur See zu fahren und zu kämpfen. Sie diente zunächst in der englischen Armee und später als Pirat. Dabei lernte sie eine weitere furchtlose Entdeckerin der Meere kennen: die temperamentvolle Anne Bonny.

Gemeinsam segelten sie unter dem Kommando von Captain Jack Rackham und wurden für ihre Tapferkeit und Wildheit bekannt. Louise Antonini kämpfte als Piratin an der Seite der Sklaven für deren Freiheit. Sie verließ ihre Heimat in Frankreich, um in der Karibik ein neues Leben zu suchen, und schloss sich bald den aufständischen Sklaven an. Diese vier Frauen brachen mit gesellschaftlichen Konventionen, patriarchalen Strukturen und den westlichen Kolonialmächten.

Sie bereisten fremde Länder, griffen zu Waffen, befehligten eigene Mannschaften und schreckten vor nichts zurück. Ihre einzigartigen Abenteuer erstreckten sich über eineinhalb Jahrhunderte karibischer Geschichte - von der Gründung der ersten Handelsposten auf Tortuga über den Untergang der berüchtigten Piratenrepublik Nassau bis zur Unabhängigkeit Haitis. Diese Frauen waren nicht nur Opfer ihrer Zeit, sondern aktive Gestalterinnen ihres Schicksals. Sie nutzten die Piraterie als Mittel, um Freiheit und Selbstbestimmung zu erlangen.

Die Geschichten dieser Pionierinnen der Seefahrt präsentiert die ARTE/NDR-Dokumentation und wirft dabei ein faszinierendes Licht auf eine Zeit, für die immer noch Männer wie Blackbeard oder John Rackham bekannt sind. Lebendig und fesselnd zeigt der Film ein bislang wenig beachtetes Kapitel der Geschichte der Piraterie. Die Dokumentation nutzt aufwendige Rekonstruktionen, historische Karten und Experteninterviews, um das Leben dieser außergewöhnlichen Frauen zu rekonstruieren.

Sie zeigt, wie diese Frauen mit List und Mut gegen die übermächtigen Kolonialmächte kämpften und dabei oft grausame Strafen riskierten. Viele von ihnen endeten auf dem Galgen, doch ihr Vermächtnis lebt in den Legenden weiter. Die Bedeutung dieser Piratinnen geht über bloße Abenteuergeschichten hinaus. Sie sind Symbole für den Kampf gegen Unterdrückung und für Gleichberechtigung.

In einer Zeit, in der Frauen kaum Rechte hatten, erkämpften sie sich ihren Platz in einer der gefährlichsten Lebensweisen der damaligen Welt. Die Dokumentation würdigt nicht nur ihre Taten, sondern auch ihren Beitrag zur Geschichte der Seefahrt und des Widerstands. Es ist ein aufrüttelndes Porträt von Freiheit, Mut und Unabhängigkeit, das auch heute noch inspiriert. Indem sie die traditionellen Geschlechterrollen aufbrachen, ebneten sie den Weg für zukünftige Generationen von Frauen, die nach Selbstbestimmung streben





ndr / 🏆 68. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piraterie Frauen Karibik Goldenes Zeitalter Dokumentation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vitamin-D-Werte für Frauen: Tabelle mit wichtigen EmpfehlungenVitamin D spielt in verschiedenen Lebensphasen eine entscheidende Rolle für die Gesundheit von Frauen. Alle wichtigen Werte finden Sie hier in einer Tabelle.

Read more »

DFB-Frauen vor Norwegen-Spiel: Wück mahnt zur Konzentration und nutzt Heimvorteil in KölnDie deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen trifft auf Norwegen und muss nach dem 0:0 in Österreich die Tabellenführung in der WM-Qualifikation verteidigen. Bundestrainer Christian Wück bereitet das Team in Köln auf das Spiel vor, obwohl die Saison in den nationalen Ligen bereits beendet ist.

Read more »

Reisemarketing im KI-Zeitalter: Online-Reiseportale geben Milliarden gegen Sichtbarkeitsverlust ausKünstliche Intelligenz gilt als eine der größten Bedrohungen für das Geschäftsmodell von Online-Reiseportalen. Chatbots und intelligente Assistenten könnten künftig einen Teil der Such- und Buchungsprozesse übernehmen, die heute noch über Plattformen wie Booking.com, Expedia oder Airbnb laufen.

Read more »

Warum Softwarequalität im Zeitalter generativer KI trotzdem ein Handwerk bleibtUnit Testing ist ein zentraler Baustein für Softwarequalität. Eine Küchenmetapher hilft dabei, Teststrategien und Einfluss generativer KI besser einzuordnen.

Read more »