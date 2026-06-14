Pirelli feiert 15 Jahre Formel-1-Zulieferung: Zahlen, Daten und Hintergründe zur Saison 2025

Die Formel-1-Saison 2025 lieferte beeindruckende statistische Bestwerte. Pirelli blickt auf 15 Jahre als exklusiver Reifenlieferant zurück und verlängert den Vertrag bis 2028. Ein Rückblick mit Einschätzung von Nick Heidfeld und Jean Todt.

Die Formel-1- Saison 2025 brachte beeindruckende Zahlen: Insgesamt legten die 20 Fahrzeuge über 341.099 Kilometer zurück, was etwa achteinhalb Weltumrundungen entspricht. In 67.004 Runden gab es 720 Boxenstopps, wobei Barcelona mit 53 und Miami mit 18 die Extremwerte markierten.

Auf den insgesamt 341.099 Kilometern kamen nasse Intermediates nur auf 12.893 und Vollregenreifen gar nur auf 2.064 Kilometer. Besonders bemerkenswert: Esteban Ocon fuhr im Haas sagenhafte 303 Kilometer auf einem einzigen Reifensatz. Pirelli beliefert die Formel 1 seit 15 Jahren exklusiv. Jedes Team zahlt dem italienischen Unternehmen etwa zwei Millionen Dollar pro Saison für die Reifen, während Pirelli im Gegenzug rund 60 Millionen Dollar an Sponsorengeldern für globale Werbung investiert.

Der Vertrag wurde in Barcelona bis Ende 2028 verlängert. Nick Heidfeld, ehemaliger deutscher Formel-1-Pilot, war 2010 als Reifentester für Pirelli tätig. Er erinnerte sich: "Ich testete damals 85 verschiedene Mischungen in rund 10.000 Kilometern, bis die optimale Zusammensetzung gefunden war.

" Auch Jean Todt, früherer Ferrari-Teamchef und FIA-Präsident, war bei Pirellis Jubiläum anwesend. Todt betonte: "Früher entschieden die Reifen oft über Sieg und Niederlage, heute ist das mit nur einem Lieferanten besser.

" Auf die Frage, ob die heutige Formel 1 besser sei als früher, antwortete er ausweichend: "Wir haben jetzt eine andere Zeit und müssen mitgehen.





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