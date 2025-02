Pirotta kehrt zum Superstock-1000-Cup zurück

Der australische Motorradrennfahrer Mitchell Pirotta kehrt nach einer einjährigen Pause zum internationalen Renngeschehen zurück. Der 2011 erfolglos in der Supersport-WM gestartete Fahrer wird 2013 für das Team GO Eleven im Superstock-1000-Cup antreten. Das Team traut Pirotta einiges zu und hofft auf einen starken Auftritt des Fahrers in der neuen Saison.

Nach einer einjährigen Pause kehrt er im Superstock-1000-Cup ins internationale Renngeschehen zurück. Pirotta hatte mit einigen Vorschusslorbeeren aus der Australischen Meisterschaft in die WM gekommen, wurde diesen aber zu keiner Zeit gerecht. Das Team GO Eleven traut ihm dennoch einiges zu. Teammanager Denis Sacchetti: «Die Verhandlungen dauerten eine Weile, aber wir sind übereingekommen.

Ich kenne Mitch nicht sehr gut, aber er ist ein sehr netter Junge und ein grossartiger Sportler. Er hatte nur wenige Gelegenheiten, sein Potenzial in Europa unter Beweis zu stellen. Ich bin mir sicher, er wird 2013 vorne mitmischen. Wir werden unser Bestes tun, um ihm ein gutes technisches Paket zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns zu einer Rückkehr in diese Kategorie mit Blick auf eine mögliche Zukunft in der Superbike-WM entschieden, wollen abwarten, wie sich die Regeln verändern.» Mitchell Pirotta freut sich über seine Rückkehr: «Ich bin in Form und hatte ein Jahr, um mich auszuruhen und mich auf mein Privatleben zu konzentrieren. Jetzt bin ich ruhig genug, um in den Rennsport zurückzukehren. Ich bin sehr gespannt darauf, eine Kawasaki ZX-10R zu fahren und kann es kaum erwarten, die ersten Tests zu absolvieren. Ein grosses Dankeschön an Denis Saccetti und den Teaminhaber Gianni Ramello und an das ganze Team, welches an mich glaubt. Wir wollen gute Arbeit leisten, aus diesem Grund streben wir 2013 die Spitze an.» Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät





