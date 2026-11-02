Pistorius distanziert sich von Dobrindts Aussagen zu migrantischen Chaoten

Verteidigungsminister Pistorius kritisiert Innenminister Dobrindt für seine Wortwahl bei den Protesten. Er lehnt den Begriff 'migrantische Chaoten' ab und fordert harte Strafen für Straftäter.

Es kommt zu einer öffentlichen Distanzierung innerhalb der Bundesregierung. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich nach den schweren Ausschreitungen im Rahmen der Proteste der Generation Z von den Aussagen von Innenminister Alexander Dobrindt abgewendet. Die Unstimmigkeiten betreffen vor allem die sprachliche Einordnung der Gewalttäter, wobei Pistorius die Formulierung von Dobrindt als nicht haltbar einstufte und skeptisch hinterfragte.

Kritik an der Wortwahl von Dobrindt

Auslöser der Kontroverse ist eine Aussage von Alexander Dobrindt, den er in der Zeitung BILD getätigt hat. Dort erklärte der CSU-Politiker, gewaltbereite linke Gruppen sowie als "migrantische Chaoten" bezeichnete Personen seien für die Ausschreitungen verantwortlich gewesen. Diese pauschale Zuschreibung stieß auf erheblichen Widerstand innerhalb der Koalition. In einem Interview im ZDF äußerte sich Pistorius nun deutlich skeptisch zu dieser spezifischen Einordnung der Hintergründe der Gewalt.

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Als der SPD-Politiker direkt angesprochen wurde, ob es korrekt sei, Personen aus dem migrantischen Milieu primär als Verantwortliche für die Vorfälle zu benennen, fiel seine Antwort zurückhaltend aus. Er betonte, dass eine solche Zuordnung nur dann richtig wäre, wenn die Faktenlage dies eindeutig belege. Da er jedoch unsicher war, ob diese Voraussetzung vorliegt, wollte er sich nicht festlegen. Er wies darauf hin, dass die Definition solcher Gruppen komplex sei und man sich nicht auf schnelle Schlussfolgerungen verlassen dürfe.

Pistorius hinterfragte zudem die Definition selbst grundlegend. Er fragte rhetorisch, was genau unter migrantischen Gruppen zu verstehen sei, insbesondere im Hinblick auf Menschen in dritter Generation mit deutscher Staatsangehörigkeit. Er warnte davor, diese Differenzierung nicht konsequent durchzuführen, da dies in die falsche Richtung führe. Er schloss sich der Definition von Dobrindt nicht an, da er die Faktenlage nicht sofort nachvollziehen konnte und dies nicht teilen wolle.

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Durchsetzung von rechtlichen Konsequenzen

Bei der Bewertung der Gewalt selbst war der Verteidigungsminister hingegen unmissverständlich klar. Er nannte die Beteiligten eindeutig Extremisten und lehnte den Begriff der Randalierer ab, da dieser seine Aussage schwäche und viel zu niedlich klinge. Stattdessen bezeichnete er die Täter als Straftäter und Kriminelle, die Polizisten angreifen, verletzen und schwere Sachbeschädigungen begehen. Pistorius betonte, dass für diese Taten konsequent gehandelt und die Verantwortlichen bestraft werden müssen.

Demgegenüber hatte Innenminister Dobrindt die Gewalt als Landfriedensbruch charakterisiert. In seinem Beitrag in der BILD forderte er ein konsequentes Vorgehen gegen alle Täter. Er erklärte, dass gewaltbereite linke Gruppen sowie Chaoten aus dem migrantischen Milieu die friedlichen Demonstrationen gekapert hätten. Dobrindt sicherte zu, dass die Randalierer und Plünderer identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. Er forderte harte Strafen als Folge dieses Landfriedensbruchs, um der Schwere der Tat gerecht zu werden.

Parteiübergreifende Skepsis und wissenschaftlicher Hintergrund

Die scharfe Kritik an der Wortwahl von Dobrindt kommt nicht nur aus den Reihen der eigenen Partei. Clara Bünger, die innenpolitische Sprecherin der Linken, nannte den Fokus auf die Herkunft mutmaßlicher Täter als falsch. Sie argumentierte, dass die kriminologische Forschung seit Langem zeige, dass Kriminalität sich nicht einfach mit der Herkunft eines Menschen erklären lasse. Bünger warnte davor, solche Vereinfachungen zu nutzen, da sie der wissenschaftlichen Evidenz widersprechen.

Dennoch gibt es innerhalb der Union keine einheitliche Linie. Hessens Innenminister Roman Poseck (56, CDU) hatte zuvor erklärt, die Ausschreitungen in Frankfurt seien überwiegend von Migranten ausgegangen. Er betonte, dass diese Tätergruppe überwiegend migrantisch geprägt gewesen sei. Poseck forderte, dass man sich mit diesem Faktum auseinandersetzen müsse und es keine falschen Tabus geben dürfe. Diese Position steht im direkten Kontrast zur Zurückhaltung von Pistorius und der Kritik von Bünger, was die politische Debatte weiter verschärft.

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Rechtliche und gesellschaftliche Einordnung

Die Diskussion um die Herkunft der Täter spiegelt eine tiefere gesellschaftliche Frage wider. Während einige Politiker wie Poseck die ethnische Zusammensetzung als relevanter Faktor ansehen, lehnen andere wie Pistorius und Bünger eine solche Reduktionismus ab. Die Gefahr besteht darin, dass die Herkunft der Täter in den Mittelpunkt gestellt wird, anstatt die täterischen Handlungen selbst zu betrachten. Dies könnte dazu führen, dass wichtige strukturelle Gründe für die Gewalt außer Acht gelassen werden.

Die Bundesregierung steht nun vor der Herausforderung, einen einheitlichen Kurs zu finden. Während Dobrindt und Poseck die Herkunft als Erklärungsmuster nutzen, setzt Pistorius auf die rein rechtliche Einordnung der Tatbestände. Diese Diskrepanz in der Kommunikation könnte die Glaubwürdigkeit der Regierung schwächen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Justiz in den kommenden Wochen zu den identifizierten Tätern verhalten wird und ob die geforderten harten Strafen umgesetzt werden.

Zusammenfassend zeigt der Konflikt zwischen Pistorius und Dobrindt die Spannungen innerhalb der Ampelkoalition auf. Während der eine Minister die Herkunft der Täter als wichtigen Faktor der Kriminalitätsanalyse sieht, lehnt der andere eine solche Pauschalierung ab. Die Debatte wird wahrscheinlich anhalten, solange die gesellschaftlichen und politischen Unterschiede in der Bewertung von Migration und Kriminalität bestehen. Die Zukunft wird zeigen, ob sich eine gemeinsame Linie durchsetzen kann, die rechtlich fundiert und gesellschaftlich akzeptiert ist.