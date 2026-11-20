Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich beim US-Staatssekretär Colby für seine Kritik an ukrainischen Angriffen entschuldigt. Er beharrt jedoch auf der strategischen Notwendigkeit der Rüstungskooperation.

Boris Pistorius hat sich öffentlich für seine kontroverse Formulierung während einer Pressekonferenz in Brüssel entschuldigt. Der deutsche Verteidigungsminister gab zu, dass ihm die getroffenen Aussagen im Nachhinein als unpassend erschienen waren. Diese Einsicht erlangte er bereits kurz nach der Äußerung, wie er am Freitag in einem Interview mit der Nachrichtenplattform "Politico" bestätigte. Die Situation eskalierte, nachdem Pistorius auf Englisch sprach, obwohl er kein Muttersprachler dieser Sprache ist. Er räumte ein, sich dabei auf eine unglückliche Formulierung eingelassen zu haben, die Missverständnis hervorrief.

Konflikt mit US-Staatssekretär Colby

Der Hintergrund des diplomatischen Disputs liegt in einer öffentlichen Debatte über die militärische Wirksamkeit ukrainischer Operationen. Der stellvertretende US-Verteidigungsminister Christopher Colby hatte bei der Zusammenkunft der Ukraine-Unterstützer am Dienstag in Brüssel die Effektivität dieser Maßnahmen stark angezweifelt. Colby vertrat die Auffassung, dass die Angriffe weder wirksam seien, um ein schnelles Ende des Krieges herbeizuführen, noch dazu beitragen würden, den Vormarsch russischer Truppen an der Frontlinie zu verlangsamen. Diese Position stand im direkten Widerspruch zu der deutschen Haltung.

Also read US-Verteidigungsminister Hegseth in Kolumbien eingetroffen

Direkte Kommunikation und Klärung

Pistorius erklärte, er habe am Mittwochabend bereits telefonisch Kontakt mit Christopher Colby aufgenommen, um die Differenzen aus der Welt zu schaffen. Im Gespräch entschuldigte sich der deutsche Minister explizit für seine Wortwahl, betonte jedoch gleichzeitig die bestehende Meinungsverschiedenheit. Er machte klar, dass auch der US-Amtskollege die Situation so einstuft: Beide Seiten haben unterschiedliche Auffassungen zu den strategischen Maßnahmen. Diese direkte Ebene der Kommunikation half, eine weitere diplomatische Eskalation zwischen Berlin und Washington zu verhindern und das Verständnis für die jeweiligen nationalen Sicherheitsperspektiven zu wahren.

Advertisement

Strategische Bedeutung ukrainischer Offensiven

Trotz der Entschuldigung verteidigte Pistorius nachdrücklich die deutsche Unterstützung bei der Entwicklung und Produktion von Langstreckenwaffen für die Ukraine. Der deutsche Minister betonte, dass die endgültige Entscheidung über den Einsatz dieser Systeme allein bei der ukrainischen Führung liege. Er charakterisierte die ukrainischen Angriffe auf Ziele in Russland als gezielte und strategische Maßnahmen, die nicht gegen die Zivilbevölkerung gerichtet seien. Diese klare Abgrenzung soll verdeutlichen, dass Deutschland die legitime Selbstverteidigung der Ukraine unterstützt, während es die internationalen Regeln der Kriegsführung einhält.

Wechselseitige Abhängigkeit der Nato-Mächte

Der Verteidigungsminister hob zudem die wechselseitige Abhängigkeit der europäischen und amerikanischen Streitkräfte hervor. Er argumentierte, dass die europäischen Alliierte der Nato die amerikanischen Truppen dringend benötigen, um ihre Sicherheitsgarantien aufrechtzuerhalten. Umgekehrt seien die Vereinigten Staaten von Amerika auf die enge Verbindung mit den europäischen Partnern angewiesen. Pistorius wies darauf hin, dass die USA die Basen in Europa benötigen, wozu auch die Standorte in Deutschland gehören. Diese enge Verflechtung unterstreicht die strategische Notwendigkeit der transatlantischen Partnerschaft im aktuellen Sicherheitsumfeld.