Pistorius kontert Vance: Europa verteidigt Demokratie und Meinungsfreiheit

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz geriet US-Vizepräsident J.D. Vance in heftige Auseinandersetzung mit dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius. Vance kritisierte die europäischen Verbündeten für ihre Umgang mit Meinungsfreiheit, während Pistorius die Demokratie Deutschlands und Europas vehement verteidigte und Vances Vorwürfe als inakzeptabel bezeichnete.

Der neue US-Vizepräsident J.D. Vance hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz schwere Vorwürfe gegen die europäischen Verbündeten erhoben. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reagierte umgehend und griff in seiner Rede vehement zurück. Auf der Konferenz und im Netz gab es begeisterte Reaktionen auf Pistorius' kämpferische Rhetorik.

Pistorius nannte die von Vance gezogenen Vergleiche inakzeptabel und kritisierte das Vorgehen der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump gegen einzelne Medien. „Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst“, sagte Pistorius, „das ist das Selbstverständnis der Bundeswehr und das steht auch für unsere Demokratie.“ „Diese Demokratie wurde vom US-Vizepräsidenten für ganz Europa vorhin infrage gestellt“, sagte Pistorius weiter. „Wenn ich ihn richtig verstanden habe, vergleicht er Zustände in Teilen Europas mit denen in autoritären Regimen.“ Pistorius betonte: „Das ist nicht akzeptabel und das ist nicht das Europa und nicht die Demokratie, in der ich lebe und der ich gerade Wahlkampf mache.“ Pistorius argumentierte, dass in der deutschen Demokratie jeder eine Stimme habe, auch extremistische Parteien wie die AfD. „Demokratie bedeutet aber nicht, dass die laute Minderheit automatisch recht hat und die Wahrheit bestimmt. Und Demokratie muss sich wehren können gegen die Extremisten, die sie zerstören wollen“, sagte er. Er trete dem Eindruck, den Vance erweckt habe, „energisch entgegen, dass in unserer Demokratie Minderheiten unterdrückt oder zum Schweigen gebracht werden“. „Wir wissen nicht nur, gegen wen wir unser Land verteidigen, sondern auch wofür: für die Demokratie, für die Meinungsfreiheit, für den Rechtsstaat und für die Würde jedes Einzelnen“, betonte der SPD-Politiker. Vance hatte in seiner Rede die europäischen Verbündeten in ungewöhnlich scharfer Form vor einer Gefährdung der Demokratie gewarnt. Er nahm dabei indirekt Bezug auf die deutsche Debatte über eine Abgrenzung von der AfD: „Es gibt keinen Platz für Brandmauern“, sagte er. „Die Demokratie beruht auf dem heiligen Grundsatz, dass die Stimme des Volkes zählt.“ Entweder man halte dieses Prinzip aufrecht oder nicht. „Wir sollten keine Angst vor unseren Bürgern haben, selbst wenn sie Ansichten äußern, die nicht mit ihrer Führung übereinstimmen.“ Vance warf den europäischen Verbündeten zudem vor, Meinungsäußerungen als Desinformation zu verfolgen





mopo / 🏆 75. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DEMOKRATIE EUROPÄISCHE UNION USA MUNICH SECURITY CONFERENCE BORIS PISTORIUS J.D. VANCE MEINUNGSFREIHEIT AFD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pistorius weist Vance-Vorwurf zu Meinungsfreiheit als 'nicht akzeptabel' zurückBundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit scharfer Kritik auf den Vorwurf von US-Vizepräsident JD Vance

Weiterlesen »

US-Vizepräsident Vance wirft Europa Demokratie- und Meinungsfreiheit in FrageUS-Vizepräsident Mike Pence kritisierte in München die Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa. Er warf den europäischen Staaten vor, Meinungsäußerungen als Desinformation zu verfolgen und die Werte der USA zu vernachlässigen. Pences Rede löste alarmierende Reaktionen aus, da sie die grundlegenden Werte der westlichen Welt in Frage stellt und die Beziehungen zwischen den USA und Europa vor eine neue Herausforderung stellt.

Weiterlesen »

Pistorius kontert Vance's Kritik an der Europäischen DemokratieUS-Vizepräsident J.D. Vance kritisierte die europäischen Staaten auf der Münchner Sicherheitskonferenz für die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius konterte Vance scharf und verteidigte die demokratischen Werte Europas.

Weiterlesen »

Vance wirft Europa Einschränkung der Meinungsfreiheit vorUS-Vizepräsident Vance kritisierte auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Europa. Er sieht dies als größere Gefahr als äußere Akteure und warnte vor einem Rückzug von demokratischen Grundwerten. Vance bemängelte unter anderem ein schwedisches Gerichtsurteil gegen einen Exil-Iraker wegen Koran-Verbrennung sowie die annullierte Präsidentenwahl in Rumänien.

Weiterlesen »

US-Vizepräsident Vance wirft Europa Unterdrückung der Meinungsfreiheit vorUS-Vizepräsident Vance hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz den europäischen Staaten eine Unterdrückung der Meinungsfreiheit vorgeworfen. Dieser demokratische Grundwert scheine auf dem Rückzug zu sein, sagte Vance.

Weiterlesen »

Boris Pistorius weicht vom Skript ab und teilt gegen J.D. Vance ausDer US-Vizepräsident hat den europäischen Verbündeten auf der Sicherheitskonferenz schwere Vorwürfe gemacht. Boris Pistorius ging daraufhin zum Gegenangri...

Weiterlesen »