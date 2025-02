US-Vizepräsident J.D. Vance kritisierte die europäischen Staaten auf der Münchner Sicherheitskonferenz für die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius konterte Vance scharf und verteidigte die demokratischen Werte Europas.

US-Vizepräsident J.D. Vance löste mit seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz heftige Reaktionen aus. Der Republikaner kritisierte die europäischen Staaten scharf für die Einschränkung der Meinungsfreiheit, Zensur und die Vernachlässigung gemeinsamer Grundwerte. Vance führte dabei als Beispiele die Maßnahmen der EU-Kommission gegen soziale Netzwerke sowie angebliche antichristliche Vorfälle in Schweden und Großbritannien an.

\Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius konterte Vance's Aussagen mit scharfer Kritik. Pistorius betonte, dass die Bundeswehr und die deutsche Demokratie Selbstverständnis und Werte verteidigen, die dem von Vance dargestellten Bild Europas und der Demokratie widersprechen. Er bezeichnete Vance's Aussagen als 'inakzeptabel' und stellte in Frage, ob es sich bei Vance's Ausführungen um ein Zerrbild des Zustands der Demokratie in Europa handelt. \Pistorius kritisierte Vance's Vergleiche zwischen Europa und autoritären Regimen und verwies auf die deutsche Tradition der Meinungsfreiheit, die auch extremistische Parteien wie die AfD die Möglichkeit bietet, 'ganz normal' Wahlkampf zu machen. Er betonte, dass in Deutschland Pressekonferenzen auch Medien zulassen, 'die russische Propaganda verbreiten'. Pistorius spielte dabei auf die wiederholten Ausschluss von Journalisten aus Veranstaltungen im Weißen Haus an, die aufgrund ihrer Berichterstattung über den 'Golf von Mexiko' als 'Golf von Amerika' kritisiert wurden. Angelehnt an die deutsche Tradition der Meinungsfreiheit, die auch Minderheiten die Möglichkeit gibt, ihre Stimme zu erheben, konterte Pistorius Vance's Behauptung, dass in der deutschen Demokratie Minderheiten unterdrückt oder zum Schweigen gebracht werden





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DEMOKRATIE MEINUNGSFREIHEIT EU USA VANCE PISTORIUS MÜNCHEN SICHERHEITSKONFERENZ

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pistorius weist Vance-Vorwurf zu Meinungsfreiheit als 'nicht akzeptabel' zurückBundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit scharfer Kritik auf den Vorwurf von US-Vizepräsident JD Vance

Weiterlesen »

Neue US-Regierung: US-Vize Vance vereidigt Hegseth und weist Kritik zurückWashington - US-Vizepräsident J.D. Vance hat den neuen Verteidigungsminister Pete Hegseth bei dessen Vereidigung gegen Kritik verteidigt. «Alle Menschen

Weiterlesen »

Vize-Präsident Vance verteidigt neuen Verteidigungsminister HegsethUS-Vizepräsident J.D. Vance hat den neuen Verteidigungsminister Pete Hegseth bei dessen Vereidigung gegen Kritik verteidigt. Vance betonte, dass Hegseth dafür sorgen werde, dass das US-Militär ein auf das man stolz sein könne ist. Hegseth ist in den USA vor allem aus seiner Zeit beim Trump-freundlichen Sender Fox News bekannt. Er hat keine politische Erfahrung, aber wurde von Vizepräsident Vance bestätigt.

Weiterlesen »

4,6 Milliarden Euro weniger als möglich: Pistorius hat Bundeswehr-Etat offenbar nicht wie geplant ausgeschöpftDer Verteidigungsminister forderte jüngst mehrfach eine Erhöhung des deutschen Wehrhaushaltes. Dabei hatte er im vergangenen Jahr einem Bericht zufolge viel weniger Geld ausgegeben als möglich.

Weiterlesen »

Ausgaben niedriger als geplant: Pistorius ließ 4,6 Milliarden für Bundeswehr ungenutztEinem Bericht zufolge hätte Verteidigungsminister Boris Pistorius im vergangenen Jahr 4,6 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr investieren können. Kritik daran kommt aus der CDU.

Weiterlesen »

Bundeswehr: Pistorius ließ 4,6 Milliarden Euro ungenutztVerteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die Bundeswehr besser ausstatten.

Weiterlesen »