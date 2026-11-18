Verteidigungsminister Pistorius verteidigt ukrainische Fernangriffe und kritisiert die US-Position scharf. Die Nato-Stellungnahme unterstützt Kiew im Konflikt mit Washington.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die scharfe Kritik der US-Regierung an ukrainischen Fernangriffen auf russisches Staatsgebiet zurückgewiesen und diese als kurzsichtig bezeichnet. Während eines Treffens der Ukraine -Verbündeten am Nato -Hauptquartier in Brüssel betonte er, dass legitimate Angriffe auf nicht-zivile militärische Ziele in Russland zu verteidigen sind.

Pistorius lehnt US-Kritik an Ukraine-Operationen ab

Pistorius erklärte auf Englisch nach dem Treffen im Brüsseler Hauptquartier, es sei seiner Meinung nach ziemlich dumm, Angriffe auf strategische militärische Ziele in Russland zu kritisieren. Statt sich auf diese legitimen Maßnahmen zu konzentrieren, sollte die internationale Gemeinschaft vielmehr über die terroristischen Angriffe sprechen, die Tag und Nacht auf die zivile Energie-, Wasser- und Heizungsinfrastruktur der Ukraine gerichtet sind. Der SPD-Politiker wies darauf hin, dass dies eine Form von Terrorismus sei, über die geredet werden sollte, anstatt über rechtmäßige Operationen gegen nicht-zivile Ziele in Russland.

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Die Kontroverse verschärfte sich durch deutliche Kritik der US-Regierung an der Zielauswahl der ukrainischen Militärführung. Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby äußerte bei der Ukraine-Kontaktgruppe, dass die öffentliche Debatte sich zu sehr auf spektakuläre Angriffe hinter den Frontlinien konzentriere, um der russischen Bevölkerung Leid zuzufügen. Er argumentierte, dass solche Operationen weder zum Ende des Krieges beigetragen noch den russischen Vormarsch an der Front aufgehalten hätten. Stattdessen würden sie die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation stärken.

Colby erwähnte speziell Angriffe auf zivile Infrastruktur wie den Online-Versandhändler Wildberries als problematisch. Der US-Staatssekretär wies auch auf die Fähigkeiten Russlands zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin. Obgleich er die Brücke von der russischen Halbinsel Krim nicht explizit nannte, dürften seine Äußerungen direkt damit zusammenhängen. Er forderte europäische Verbündete indirekt auf, solche tiefen Angriffe nicht zu unterstützen, sondern sich auf die Unterstützung der Frontlinie und Geländegewinne zu konzentrieren.

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Nato-Verbündete unterstützen ukrainische Verteidigung

Europäische Politiker stellten sich eindeutig hinter die Ukraine und werteten die Operationen auf der Krim-Brücke als notwendiges Verteidigungsmanöver. Nato-Generalsekretär Mark Rutte betonte am Rande des Treffens der Ukraine-Unterstützergruppe die Wichtigkeit der ukrainischen Selbstverteidigung, was auch den Angriff auf logistische Knotenpunkte einschließe. Er unterstrich, dass diese Maßnahmen entscheidend für die Aufrechterhaltung der Verteidigungslinie sind.

Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting lobte die Attacke auf die Krim-Brücke als weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und deren unbedeutbare Entschlossenheit zur Verteidigung gegen die russische Aggression. Er erklärte, dass Großbritannien die Ukraine dabei uneingeschränkt unterstütze. Der frühere US-Nato-General Ben Hodges nannte es beschämend und naiv, dass ein US-Regierungsvertreter die Ukraine für ihre Verteidigung kritisierte.

Ukrainischer Verteidigungsminister Jewhenij Chmara erklärte bei einer Pressekonferenz mit Pistorius, Streeting und Rutte, dass Russland am 1. Oktober mit systematischen Angriffen auf ukrainische Brücken begonnen habe, die das linke und rechte Ufer des Flusses Dnipro verbinden. Diese Maßnahmen dienten dazu, die Bevölkerung zu terrorisieren und die Logistik zu stören. Chmara erklärte, dass daraufhin der Angriff auf die Krim-Brücke geplant wurde, der nach gründlicher Aufklärung und Angriffen auf elektronische Kampfführung sowie Luftverteidigungssysteme erfolgte.

Ukrainische Pläne für erweiterte Fernangriffe

Chmara betonte, dass dieser massive Schlag eine deutliche Botschaft an Russland senden sollte, dass jeder Angriff auf ukrainisches Staatsgebiet doppelt oder gar zehnfach vergolten werde. Die erfolgreiche Attacke auf die Brücke sei ausschließlich mit selbstproduzierten Drohnen und Marschflugkörpern gelungen, wie der Minister bestätigte. Er verwies darauf, dass man auf russische Angriffe reagiert und dies auch weiterhin tun werde, ohne vor den Russen zurückschrecken zu dürfen.

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Im kommenden Jahr plane die Ukraine, ihre Fähigkeiten für Fernangriffe zu verdreifachen. Chmara erklärte, dass das Land über größere Kapazitäten verfügen und mehr Drohnen mit Strahlantrieb einsetzen werde. Diese neuen Systeme sollen leistungsfähiger sein und Ziele auf russischem Staatsgebiet mit noch größerer Präzision angreifen können. Diese Aussage unterstreicht die strategische Ausrichtung auf langfristige Verteidigungsfähigkeiten.