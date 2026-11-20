Bundesverteidigungsminister Pistorius und Außenminister Wadephul stellen deutsche Verhandlungsbereitschaft in Moskau an konkrete Waffenstillstands-Signale Putins. Details zu den Forderungen.

Bundesverteidigungsminister Robert Pistorius hat sich am Freitag in Warschau offen für direkte Gespräche mit Russland gezeigt, verknüpfte diese Bereitschaft jedoch an eine strikte Bedingung. Der SPD-Politiker betonte, dass ein Zurückweisen einer Einladung nach Moskau das völlig falsche Signal wäre. Nur durch Dialog seien am Ende echte Ergebnisse zur Beendigung des Konflikts erreichbar, erklärte Pistorius der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bei seinem Besuch in der polnischen Hauptstadt.

Kritik an Putins Verhandlungsaufrufen

Die entscheidende Hürde für konkrete Schritte liegt nach Ansicht von Pistorius hauptsächlich bei russischen Präsident Wladimir Putin. Dieser müsse erste echte Signale senden, indem er Europäer aktiv nach Moskau einlädt. Doch entscheidend seien nicht bloße Ankündigungen oder diplomatische Einladungen, sondern messbare Ergebnisse. Ein Waffenstillstand gehöre zwingend dazu, um die eskalierende Gewaltlage zu stoppen. Pistorius warnte davor, dass Gespräche in die Länge gezogen oder als reine Fassade genutzt werden könnten, während das Sterben in der Ukraine über den Winter hinweg weitergehe.

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Bedingungen für eine Feuerpause

Für Pistorius ist klar, dass eine Pause der Kampfhandlungen unverzichtbar ist. Es dürfe nicht passieren, dass Moskau gleichzeitig weiter schießt und so tut, als wolle man irgendwo verhandeln. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigten, dass Ankündigungen oder Andeutungen Putins sich nie in der Realität in der Ukraine niedergeschlagen hätten. Daher müsse der Wille zu einem echten Waffenstillstand sichtbar werden, bevor weitere Schritte unternommen würden. Kanzler Friedrich Merz hatte am Donnerstag bereits betont, dass ein Treffen auf neutralem Boden stattfinden müsse.

Außenminister Wadephul verlangt Kriegsende

Ähnlich kritisch äußerte sich der CDU-Außenminister Johann Wadephul. Er machte direkte Gespräche Deutschlands und der Europäer mit Moskau von der russischen Bereitschaft abhängig, den Krieg wirklich beenden zu wollen. Sobald feststehe, dass ernsthafte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland möglich sind, gebe es sicherlich europäische Bereitschaft, nur mit Russland zu sprechen. Wadephul wies die Verantwortung für die Fortsetzung des Krieges allein Moskau zu. In dem Moment, wo Russland aufhöre zu schießen, schieße ja niemand mehr, so der Außenminister in einer einfachen Zusammenfassung der Lage.

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Europäische Einheit und US-Rolle

Wadephul wies darauf hin, dass alle Schritte immer abgestimmt mit allen europäischen Partnern unternommen würden. Dass an den von den USA vermittelten Gesprächen insgesamt sieben Vertreter der Europäer teilnehmen, sei kein Zeichen von Uneinigkeit, betonte der CDU-Politiker in den Tagesthemen. Es gebe keine Differenzen zwischen den Vertreterinnen und Vertretern Europas. Deutschland als einer der stärksten Unterstützer der Ukraine habe dort selbstverständlich seinen Platz. Die Ukraine müsse zudem sicher sein, dass nach einem Friedensschluss kein erneuter Angriff Russlands erfolge, was eine Rolle der USA als stärkste Militärmacht voraussetze.

Putin in China und Ausblick

Putin hatte in China erklärt, nach der Attacke auf die Krim-Brücke keiner Feuerpause zuzustimmen. Er kündigte an, nach dem anvisierten Besuch der Europäer in der russischen Hauptstadt zu entscheiden, in welchem Format die Gespräche fortgesetzt werden. Moskau akzeptiere keinerlei Art militärischer Kooperation zwischen der Ukraine und Europa als Teil eines Abkommens. Wadephul ging am Donnerstagabend davon aus, dass die Gespräche über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs noch vor Weihnachten fortgesetzt werden. Er glaubt, die Chance auf Friedensverhandlungen sei in dieser Situation noch nie so groß gewesen.