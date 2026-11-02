Pistorius verhandelt über deutsche GCAP-Beteiligung mit Großbritannien, Italien und Japan

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius führt nach seinem Treffen mit dem britischen Kollegen Wes Streeting in Berlin Gespräche über eine mögliche deutsche Teilnahme am Global Combat Air Programme (GCAP). Mit Zeitdruck und internationalen Partnerschaften muss sich die deutsche Regierung nun nach dem Ende des FCAS-Programms mit Frankreich neu orientieren.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat nach einem intensiven Treffen mit seinem britischen Kollegen Wes Streeting in der Bundeshauptstadt Berlin die Gespräche über eine mögliche deutsche Beteiligung am Global Combat Air Programme, kurz GCAP, aufgenommen.

Pistorius betonte, dass er in den kommenden Tagen weitere Gespräche mit den Verteidigungsministern Italiens und Japans führen wird, um die Situation zu klären. Das oberste Ziel sei es, sehr schnell Klarheit darüber zu schaffen, ob und unter welchen Bedingungen Deutschland an dem gemeinsamen Jagdflugzeugprogramm teilnehmen könne. Der britische Verteidigungsminister Streeting kündigte an, dass man gemeinsam mit den bisherigen GCAP-Vertragspartnern Italien und Japan eine fundierte Entscheidung treffen wolle.

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Synergien und Anforderungen der Partnerschaft

Er erklärte, dass man zunächst verstehen müsse, welche spezifischen Anforderungen Deutschland an eine solche Partnerschaft stelle, und anschließend prüfen wolle, ob es dazu Synergien geben kann. Diese diplomatischen und militärischen Abstimmungen sind von großer strategischer Bedeutung, da sie die zukünftige Luftwaffe Deutschlands und Europas maßgeblich beeinflussen werden. Das GCAP-Programm ist ein ambitioniertes Vorhaben, bei dem Großbritannien, Italien und Japan an einem neuen Tarnkappen-Kampfflugzeug arbeiten. Dieses Projekt soll die veralteten japanischen F-2-Kampfflugzeuge sowie die britischen und italienischenlegacy-Flotten ersetzen.

Die Situation in Europa ist jedoch komplex, da Deutschland und Frankreich zuvor im Juni nach langen und kontroversen Streitigkeiten beschlossen hatten, das Franco-Germane FCAS-Programm für einen gemeinsamen Kampfjet zu beenden. Dieser Schritt hat die europäische Rüstungszusammenarbeit vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig hatte der britische Premierminister Andy Burnham sich bereits im vergangenen Monat offen für eine Beteiligung Deutschlands am GCAP ausgesprochen, was den Druck auf Berlin erhöht.

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Die deutsche Führung muss nun abwägen, ob der Einstieg in ein Drittstaaten-Programm sinnvoller ist, als nach einer neuen Lösung mit Frankreich zu suchen. Die industriellen und technologischen Implikationen dieser Entscheidung sind enorm und werden die deutsche Rüstungsindustrie für die nächsten Jahrzehnte prägen. Bundesminister Pistorius wies in seinen Ausführungen jedoch auch auf erhebliche zeitliche Hindernisse hin. Er erinnerte daran, dass die GCAP-Partner Großbritannien, Italien und Japan bereits fünf Jahre lang bis zu einer Einigung verhandelt hatten.

Zeitdruck für Kampfflugzeugfähigkeit

Aus dieser Perspektive ergibt sich ein gehöriger Zeitdruck, dem man Rechnung tragen müsse, da die geforderte Kampfflugzeugfähigkeit bereits Anfang der 2040er Jahre bereitstehen muss. Diese Deadline ist nicht verhandelbar und erfordert schnelle und effektive Verhandlungen.

Zudem gab es bereits vor diesem Treffen erste Ansätze für eine Zusammenarbeit. So hatte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einem Besuch in Japan eine Zusammenarbeit beim Bau des gemeinsamen Kampfjets ins Gespräch gebracht. Man wolle die industrielle Zusammenarbeit mit dem asiatischen Land vertiefen, sagte Merz am Mittwoch nach einem Treffen mit der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Tokio. Im diesem Zusammenhang solle auch ausgelotet werden, ob eine direkte Zusammenarbeit im Kampfflugzeugbau möglich ist.

Diese Entwicklungen zeigen, dass die deutsche Regierung alle Optionen auf dem Tisch hält, um die eigene Sicherheit und industrielle Basis zu gewährleisten, während sie gleichzeitig internationale Partnerschaften festigt und ausbaut. Die kommenden Wochen werden entscheiden, welche Richtung eingeschlagen wird. Die politische Landschaft in Deutschland und Europa hat sich in Bezug auf Rüstungsprojekte deutlich verändert. Der Ausstieg aus FCAS war ein schmerzhafter, aber notwendiger Schritt, der zeigte, dass die Ziele zwischen Paris und Berlin auf absehbare Zeit nicht kompatibel waren.

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Neue Wege für technologische Souveränität

Jetzt muss Deutschland einen neuen Weg finden, der sowohl technologische Souveränität als auch internationale Kooperation gewährleistet. Das GCAP-Programm bietet hierfür eine Chance, stellt jedoch auch hohe Anforderungen an die deutschen Zulieferer und die Bundeswehr. Die Integration in ein bestehendes, fortgeschrittenes Programm könnte Ressourcen sparen, verlangt aber auch Zugeständnisse bei der industriellen Auftragsvergabe und der technologischen Entwicklung. Die Gespräche mit den Partnern in London, Rom und Tokio sind daher nicht nur eine Frage der Beschaffung, sondern auch der langfristigen strategischen Ausrichtung.

Die deutsche Regierung muss sicherstellen, dass eine Teilnahme am GCAP den Interessen der Bundesrepublik und ihrer Bürger dient und die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten verringert, statt sie zu erhöhen. Die Transparenz und Schnelligkeit dieser Verhandlungen werden ein kritischer Erfolgsfaktor sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutsche Rüstungspolitik an einem Wendepunkt steht. Die Kombination aus dem gescheiterten FCAS-Projekt, dem ambitionierten GCAP-Programm und der wachsenden Bedeutung asiatischer Partnerschaften wie Japan schafft ein komplexes Geflecht von Möglichkeiten und Risiken.

Bundesverteidigungsminister Pistorius und Bundeskanzler Merz stehen vor der schwierigen Aufgabe, diese Fäden zu einem kohärenten Plan zu verknüpfen, der die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands stärkt. Die Zeit drängt, da die technologische Lücke bis zur Einführung neuer Systeme schwindet. Nur durch eine zügige und kluge Verhandlungsführung kann Deutschland seine Position in der globalen Sicherheitsarchitektur sichern und gleichzeitig die eigene Industrie modernisieren und wettbewerbsfähig halten.

Die Welt beobachtet diese Entwicklungen mit großem Interesse, da sie Auswirkungen auf die gesamte NATO und die europäische Sicherheit haben werden.