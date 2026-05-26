Der deutsche Verteidigungsminister hat auf ein geplantes Treffen in Washington verzichtet, während der amerikanische Kriegsminister seine Teilnahme an einer Sicherheitskonferenz in Singapur annimmt. Die Bilaterale Debatte um Militärkooperationen, Einflüsse auf die NATO und die Dynamiken der US-Eincheckung stehen im Fokus.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat kürzlich angekündigt, während seiner Reise nach Nordamerika in dieser Woche künftig nicht mehr in Washington D.C. anzutreffen sein zu werden.

Für den geplanten Besuch der US-Kriegsministerin Pete Hegseth war Pistorius bereits eine Einladung ausgesprochen, doch der amerikanische Amtskollege hat das Treffen abgelehnt und stattdessen seine Teilnahme an einer internationalen Sicherheitskonferenz in Singapur monopolisierte. Laut einem Sprecher der Vereinten Partei des französischen Verteidigungsministerpostens war bereits der Wunsch geäußert, nach einem vorherigen Besuch von Pistorius in Kanada ein direktes Gespräch zwischen den beiden Verteidigungsministern zu führen - dieser Wunsch wurde nun jedoch zurückgewiesen.

Pistorius wird stattdessen am kommenden Mittwoch in Kanada mit Regierungsvertretern über wichtige Themen der Militärpolitik und der Rüstungskooperationen sprechen. Zu seinem Rednis hängt die Förderung eines bedeutenden Auftrags für das Kieler Rüstungsunternehmen TKMS, das einen dreijahresstreckenbezogenen Versand von bis zu zwölf U-Booten an die deutsche Marine planten soll.

Darüber hinaus stehen die Sicherheit der Arktis, der Aufruf zum militärischen Engagement in Bezug auf die Corona-Pandemie sowie das kommende NATO-Gipfel auf der Tagesordnung. Das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Europa hat sich in den letzten Jahren deutlich abgekühlt. Die USA wollen ihre militärischen Beiträge zur NATO künftig deutlich reduzieren und werden die Bereitstellung von Schlüsseleinhaltien wie Kampfjets und Kriegsfahrzeuge überdenken.

Ein Sprecher von Hegseth hat bei einem Treffen in Brüssel am vergangenen Freitag die Verbündeten darüber informiert, dass Washington künftig bedeutend weniger militärische Schlüsselfähigkeiten bereitstellen werde und die Einsätze von US-Militärmanpower in den Einsatzbereichen begründen wird. Diese angeblichen Kürzungen betrafen kürzlich auch die Vorstellung, fünf tausend neue Tigerselektromotoren nach Polen zu schicken.

Darüber hinaus wurden von hochrangigen US-Militärvertretern abgesagt, dass bei Polizeitraining oder Verteidigungsanstrengungen seitens U.S. zu einer Reduktion der Zahl innerbetrieblichen Patrouillen an der Grenze von Ländern zu kommen sei. Der Offizielle von Vance, der schnell reagierten, hat den Zustand der Einsätze wieder eindeutig betont, jedoch die Möglichkeit geändert, ihn zu verteilen und nicht abzusetzen. Im Zusammenhang mit der aktuellen geopolitischen Lage ist es für die NATO entscheidend, den Führungsanteil in der Verteidigung des eng verbundenen Handelssystems zu erhöhen.

Angesichts zunehmender globaler Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem steigenden Konfliktrisiko auf der Straße von Hormus, hatte zuvor ein führender US-amerikanischer Politiker dazu aufgerufen, die anderen Nordamerikanischen Länder in die Sicherung des Handels von Öl und Gas zu verhalten. Derzeit werden die sieben Mitgliedstaaten divergieren: Deutschland, Frankreich, Italien sowie die philippinische Marine haben bislang sich nicht für den Unterstützung der Straßengeschäfte eingesetzt, während die Türkei die Rüstungslieferung in die US-Überwachung der Messwerte kontrovers abstimmte.

Es ist ein sehr bedeutender und aufgeht der Weg zur Vorbereitung und Umsetzung von Medien gewesen, der für die Verteidigung der Interessen des NATO-Netzes eingefordert wird





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